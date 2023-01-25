聽新聞
test
0:00 / 0:00
初四返鄉潮 國道5號雪隧北上回堵4.5公里
大年初四，春節連假過半，遊客陸續返鄉，宜蘭花蓮各交通要道北上路段下午開始湧現車潮，國道5號雪山隧道、頭城交流道出現回堵，台2線濱海公路、蘇花路廊部分路段，也出現壅塞，預計車多狀況將持續到清晨。
宜蘭縣警局礁溪分局指出，下午3時許，國5雪山隧道北上路段回堵4.5公里，頭城及宜四交流道回堵1.5到2公里，同時台2線濱海公路出現北返車潮。
公路總局第四區養護工程處表示，截至下午3時，蘇花路廊南下車流為8488輛，北上8291輛，北上車流仍在增加，花蓮北埔至新城地區、崇德到大清水及和平地區部分路段，出現車多壅塞狀況。晚間7時許，宜花交界處澳花村與和平村北上路段也出現壅塞。
公路總局預估，壅塞將持續到清晨，明天車潮可能更多，全日交通量達2萬1700車次，下午2時到凌晨1時都可能壅塞。警方呼籲，用路人盡量避開尖峰時段，收聽警廣與注意沿線電子看板訊息，由台9線北宜公路、台2線濱海公路等替代道路北返。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言