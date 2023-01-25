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初四返鄉潮 國道5號雪隧北上回堵4.5公里

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣警局礁溪分局白天就開始疏導頭城交流道附近交通。圖／宜蘭縣警局提供
宜蘭縣警局礁溪分局白天就開始疏導頭城交流道附近交通。圖／宜蘭縣警局提供

大年初四，春節連假過半，遊客陸續返鄉，宜蘭花蓮各交通要道北上路段下午開始湧現車潮，國道5號雪山隧道、頭城交流道出現回堵，台2線濱海公路、蘇花路廊部分路段，也出現壅塞，預計車多狀況將持續到清晨。

宜蘭縣警局礁溪分局指出，下午3時許，國5雪山隧道北上路段回堵4.5公里，頭城及宜四交流道回堵1.5到2公里，同時台2線濱海公路出現北返車潮。

公路總局第四區養護工程處表示，截至下午3時，蘇花路廊南下車流為8488輛，北上8291輛，北上車流仍在增加，花蓮北埔至新城地區、崇德到大清水及和平地區部分路段，出現車多壅塞狀況。晚間7時許，宜花交界處澳花村與和平村北上路段也出現壅塞。

公路總局預估，壅塞將持續到清晨，明天車潮可能更多，全日交通量達2萬1700車次，下午2時到凌晨1時都可能壅塞。警方呼籲，用路人盡量避開尖峰時段，收聽警廣與注意沿線電子看板訊息，由台9線北宜公路、台2線濱海公路等替代道路北返。

國道5號頭城交流道北上路段，晚間7時許車多壅塞。記者陳敬丰／翻攝自1968公路即時影像
國道5號頭城交流道北上路段，晚間7時許車多壅塞。記者陳敬丰／翻攝自1968公路即時影像
蘇花路廊北上路段下午開始出現車潮，晚間7時許，宜花交界處澳花村、和平村路段出現壅塞。記者陳敬丰／翻攝自蘇花改即時影像
蘇花路廊北上路段下午開始出現車潮，晚間7時許，宜花交界處澳花村、和平村路段出現壅塞。記者陳敬丰／翻攝自蘇花改即時影像

車潮 春節 連假 宜蘭 雪隧

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