把握明天好天氣！僅回暖1天寒流又報到 冷到連假結束
明天大年初五，快把握連假最後一天的好天氣。中央氣象局指出，初五（26日）白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，北部、宜花地區溫度可達20度，中南部、台東地區則為20到24度。不過，後天初六（27日）將再有一波寒流南下，全台氣溫又會一路溜滑梯至10度左右，要到下周一（30日）開工日氣溫才再回升。
今寒流持續發威，全台清晨氣溫仍偏低，但白天已明顯回暖。氣象局預報員曾昭誠說，今天白天溫度明顯比昨天高一些，高雄旗津甚至有22.6度，北部地區氣溫約15到17度左右。
凍了兩天，明天終於回暖。曾昭誠說，明天初五（26日)清晨仍受寒流影響，台南以北、宜花、金門馬祖凌晨仍有10度以下低溫的機會，高屏台東清晨也僅11、12度，但到了白天，氣溫回升會比今天更明顯，北部、宜花地區氣溫來到20度，中南部與台東地區則有20到24度，且水氣逐漸減少，只有北部山區、東半部會有零星降雨，其它地方多雲到晴，能看見太陽露臉。
只是冬日暖陽只維持一天，初六（27日）又一波寒流襲台，且將影響至開工日前一天的初八（29日），曾昭誠指出，屆時北部氣溫又掉到8到10度，中南部地區也僅10到12度，北部初六白天就會明顯降溫，中南部要等到晚上才有感覺；期間北部、東半部地區會有局部短暫雨，到周末才會轉乾，周六只剩下東半部及大台北地區有局部、零星的降雨，下周日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。
曾昭誠說，要直到下周一開工日（30日）寒流或強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫白天回升，大多為晴到多雲。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言