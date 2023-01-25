快訊

把握明天好天氣！僅回暖1天寒流又報到 冷到連假結束

新內閣名單曝！陳建仁、鄭文燦組「仁燦配」 內政部長他接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握明天好天氣！僅回暖1天寒流又報到 冷到連假結束

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局指出，初五白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，不過初六將再有一波寒流南下，全台氣溫又會一路溜滑梯至10度左右，要到下周一（30日）開工日氣溫才再回升。記者邱德祥／攝影
中央氣象局指出，初五白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，不過初六將再有一波寒流南下，全台氣溫又會一路溜滑梯至10度左右，要到下周一（30日）開工日氣溫才再回升。記者邱德祥／攝影

明天大年初五，快把握連假最後一天的好天氣。中央氣象局指出，初五（26日）白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，北部、宜花地區溫度可達20度，中南部、台東地區則為20到24度。不過，後天初六（27日）將再有一波寒流南下，全台氣溫又會一路溜滑梯至10度左右，要到下周一（30日）開工日氣溫才再回升。

今寒流持續發威，全台清晨氣溫仍偏低，但白天已明顯回暖。氣象局預報員曾昭誠說，今天白天溫度明顯比昨天高一些，高雄旗津甚至有22.6度，北部地區氣溫約15到17度左右。

凍了兩天，明天終於回暖。曾昭誠說，明天初五（26日)清晨仍受寒流影響，台南以北、宜花、金門馬祖凌晨仍有10度以下低溫的機會，高屏台東清晨也僅11、12度，但到了白天，氣溫回升會比今天更明顯，北部、宜花地區氣溫來到20度，中南部與台東地區則有20到24度，且水氣逐漸減少，只有北部山區、東半部會有零星降雨，其它地方多雲到晴，能看見太陽露臉。

只是冬日暖陽只維持一天，初六（27日）又一波寒流襲台，且將影響至開工日前一天的初八（29日），曾昭誠指出，屆時北部氣溫又掉到8到10度，中南部地區也僅10到12度，北部初六白天就會明顯降溫，中南部要等到晚上才有感覺；期間北部、東半部地區會有局部短暫雨，到周末才會轉乾，周六只剩下東半部及大台北地區有局部、零星的降雨，下周日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。

曾昭誠說，要直到下周一開工日（30日）寒流或強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫白天回升，大多為晴到多雲。

氣象局指出，明大年初五將回溫，但周五(27日，大年初六)寒流南下，各地天氣再度轉冷，此波冷空氣將持續影響到下周日(29日，大年初八)。圖／氣象局提供
氣象局指出，明大年初五將回溫，但周五(27日，大年初六)寒流南下，各地天氣再度轉冷，此波冷空氣將持續影響到下周日(29日，大年初八)。圖／氣象局提供

寒流 台東 氣象局 冷氣團 連假

延伸閱讀

寒流強襲 桃園市府啟動夜間關懷訪 開設避寒所

初四低溫台北信義商圈 民眾歡喜出遊

10年來最強寒流！日本大雪恐釀3死 逾300航班停飛

北台灣急凍 民眾出遊走春包緊緊

相關新聞

財神到！7-ELEVEN統一發票開出3張千萬特別獎 買39元飲品中千萬

適逢大年初四迎財神，財政部開出最新一期2022年11～12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出9位大獎得主，包含3...

把握天氣回暖...公路總局估初五觀光景點現大量出遊車潮

明起寒流減弱，氣溫稍回暖，不少民眾欲把握假期的尾巴，出門踏青。交通部公路總局預估，明天大年初五各觀光景點將出現大量出遊車...

向陽國家森林遊樂區變身銀白世界 今晨降下初雪

位於高雄與台東交界處的向陽國家森林遊樂區，今晨降下冰霰，遊客服務中心及五條森林步道被鋪上一層雪白；林務局台東林管處表示，...

是你嗎？花319元在北市全聯買泡麵和雞蛋 發票中兩百萬

手中是否還有11、12月份尚未對獎的發票？幸運兒可能就是你！全聯福利中心開出111年11、12月份一張兩百萬特獎發票，開...

初四返鄉潮 國道5號雪隧北上回堵4.5公里

大年初四，春節連假過半，遊客陸續返鄉，宜蘭花蓮各交通要道北上路段下午開始湧現車潮，國道5號雪山隧道、頭城交流道出現回堵，...

最美走春路線 平菁街櫻花巷花開八成

號稱台北市最美走春路線之一的平菁街櫻花巷，櫻花已開8成，過年期間吸引許多賞花人潮，即使今天天氣寒冷，但仍有許多民眾前來賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。