把握明天好天氣！僅回暖1天寒流又報到 冷到連假結束

明天大年初五，快把握連假最後一天的好天氣。中央氣象局指出，初五（26日）白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，北部、宜花地區溫度可達20度，中南部、台東地區則為20到24度。不過，後天初六（27日）將再有一波寒流南下，全台氣溫又會一路溜滑梯至10度左右，要到下周一（30日）開工日氣溫才再回升。

今寒流持續發威，全台清晨氣溫仍偏低，但白天已明顯回暖。氣象局預報員曾昭誠說，今天白天溫度明顯比昨天高一些，高雄旗津甚至有22.6度，北部地區氣溫約15到17度左右。

凍了兩天，明天終於回暖。曾昭誠說，明天初五（26日)清晨仍受寒流影響，台南以北、宜花、金門馬祖凌晨仍有10度以下低溫的機會，高屏台東清晨也僅11、12度，但到了白天，氣溫回升會比今天更明顯，北部、宜花地區氣溫來到20度，中南部與台東地區則有20到24度，且水氣逐漸減少，只有北部山區、東半部會有零星降雨，其它地方多雲到晴，能看見太陽露臉。

只是冬日暖陽只維持一天，初六（27日）又一波寒流襲台，且將影響至開工日前一天的初八（29日），曾昭誠指出，屆時北部氣溫又掉到8到10度，中南部地區也僅10到12度，北部初六白天就會明顯降溫，中南部要等到晚上才有感覺；期間北部、東半部地區會有局部短暫雨，到周末才會轉乾，周六只剩下東半部及大台北地區有局部、零星的降雨，下周日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。

曾昭誠說，要直到下周一開工日（30日）寒流或強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫白天回升，大多為晴到多雲。 氣象局指出，明大年初五將回溫，但周五(27日，大年初六)寒流南下，各地天氣再度轉冷，此波冷空氣將持續影響到下周日(29日，大年初八)。圖／氣象局提供

商品推薦