春節24小時追劇 眼科醫師：掌握護眼原則
今天為大年初四，距離春節連假結束還有5天時間，不少民眾前幾天除夕熬夜守歲、長時間滑手機，或跟著萬名網友一起追劇24小時「甄嬛傳馬拉松」等，加上運動量不足，都可能造成體重增加，小朋友可能增加近視度數，眼科醫師提醒，家長應多帶孩子到戶外活動，可掌握「3010120」秘訣，用眼30分鐘、休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘以上，延緩孩子近視度數增加的情況。
衛福部國健署指出，根據實證發現，增加戶外活動是視力健康的保護因子，國健署委託研究也證實，每週在戶外活動至少11小時，可減少近視發生或度數加深，學童每天戶外活動達120分鐘以上，因為戶外陽光可促使人體生成維生素D而強化免疫力，並會刺激視網膜產生多巴胺，減少眼睛肌肉緊張，延緩眼軸（眼球的長度）增長，預防近視。
高雄長庚眼科醫師吳佩昌表示，民眾長時間看手機、電視螢幕會忘記眨眼，而手機藍光長時間暴露，恐讓眼睛更乾澀，加上冬季乾冷、濕冷，容易引起乾眼症，近距離看手機也容易鬥雞眼，建議民眾應定期讓眼睛休息，尤其小朋友使用30分鐘後，應休息10分鐘。他以高雄長庚一位眼科住院醫師為例，因從小認真執行30分鐘休息10分鐘定律，當到醫學生依舊完全沒近視，保持良好視力，可以服務更久、造福更多病人。
吳佩昌表示，最忌諱民眾熬夜時「關燈滑手機」，強烈藍光相當傷眼，而睡覺時也要記得關燈，因為視網膜內的色素上皮細胞在燈光照明下將持續吸收光線，環境光源消失後才會還原；而許多民眾愛美喜歡戴隱形眼鏡，但沒拔掉就睡過夜容易造成感染，且角膜沒血管，要獲得氧氣是從空氣而來，戴隱形眼鏡彷彿「戴口罩」，長時間恐造成缺氧，建議民眾一天最多8小時，不超過10小時。
國健署提醒，家長可多安排出遊走春，帶孩子去戶外活動，避免讓孩子長時間宅在家看電視或滑手機、平板電腦等3C產品，影響視力或導致近視度數暴增，尤其是國小階段的孩子，「遠視儲備量」不要輕易消耗掉，以延緩近視的發生或度數加深。吳佩昌表示，也可以多吃深綠色蔬菜，內涵葉黃素、玉米黃素，補充抗氧化物有助護眼，由於便秘時，太用力也可能引起眼睛小血管結膜出血，建議民眾注重健康飲食。
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