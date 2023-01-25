把握天氣回暖...公路總局估初五觀光景點現大量出遊車潮
明起寒流減弱，氣溫稍回暖，不少民眾欲把握假期的尾巴，出門踏青。交通部公路總局預估，明天大年初五各觀光景點將出現大量出遊車潮，明早台9線蘇花路廊北向、下午台61線香山到鳳鼻、竹南路段北向、中彰大橋北向、台1線楓港到水底寮路段、台9線南迴公路北向預計湧現車潮，路況壅塞。
公路總局說，截至今(25)日中午前，各地交通順暢，下午部分路段如台2線安樂路段往大武崙方向、台3線大溪至武嶺橋路段雙向、台4線大溪路段往武嶺橋方向、台7線大溪路段往復興方向、台19線北港路段北上、台1線楓港至枋寮路段北向、台9線花蓮地區北向等出現車多現象。
公路總局預估，明日各觀光景點會有大量出遊車潮湧現，上午台9線蘇花路廊北向、下午台61線香山到鳳鼻、竹南路段北向、中彰大橋北向、台1線楓港到水底寮路段、台9線南迴公路北向預估會陸續出現車多壅塞狀況，呼籲用路人出門前先查詢交通狀況，選擇離峰時段或替代道路再出發。
有關春節乘車疏運，公路總局表示，截至今中午12時，西部國道客運共計行駛1950班次，疏運2萬7009人；東部國道客運路線共計行駛456班次，疏運6854人。明天是連假第7天，西部國道客運目前尚有77%空位，東部國道客運則尚有90%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。
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