初四低溫台北信義商圈 民眾歡喜出遊

從大年初二開始，氣溫一路下滑，今天初四雖低溫但已緩步回升，台北信義商圈民眾歡喜出遊，穿暖暖上街享受年節氣氛。

這波寒流馬上就要到尾聲，但氣象局表示，初四晚上到初五清晨，將會是這波寒流最低溫，初五開始冷空氣減弱，各地高溫有望回升到20度，但初六到初八，又有新一波冷空氣南下，不排除會達到寒流等級。

今天初四這波低溫已緩步回升，台北信義商圈民眾穿暖暖上街，欣賞街頭藝人表演，享受年節氣氛。記者林俊良／攝影 今天初四這波低溫已緩步回升，台北信義商圈民眾穿暖暖上街，欣賞街頭藝人表演，享受年節氣氛。記者林俊良／攝影 今天初四這波低溫已緩步回升，台北信義商圈民眾，帶著兔年可愛的頭飾，穿暖暖上街，歡喜拍照，享受年節氣氛。記者林俊良／攝影

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