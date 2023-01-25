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向陽國家森林遊樂區變身銀白世界 今晨降下初雪
位於高雄與台東交界處的向陽國家森林遊樂區，今晨降下冰霰，遊客服務中心及五條森林步道被鋪上一層雪白；林務局台東林管處表示，要上山賞雪的民眾行前需確認南橫公路況，注意行車安全，做好保暖措施。
向陽國家森林遊樂區海拔高2320公尺，位於南橫154.5公里處，以台灣二葉松、紅檜、台灣赤楊等中高海拔植被為主，設有五條森林步道，分別為向陽、向松、松景、松濤及松楊步道，另有一條檜木林棧道，今凌晨低溫搭配水氣降下初雪，白茫茫的遊樂區如同仙境，放眼望去一片銀白世界。
台東林管處表示，冰霰從清晨下到早上6時許就停了，但向陽山區仍維持低溫負1度，體感溫度僅負3度，濕度高，地面溼滑，要上山的民眾，行前務必確認南橫公路況，注意行車安全，並備妥禦寒衣物，做好保暖，避免失溫。
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