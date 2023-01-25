快訊

總統府證實陳建仁接閣揆 預計27日上午開記者會

恭喜！楊祐寧宣布二胎報到 秀胎心影片超期待

美眾議長麥卡錫傳訪台 馬英九籲蔡政府「必須非常慎重」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向陽國家森林遊樂區變身銀白世界 今晨降下初雪

聯合報／ 記者張已亷／台東即時報導
向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供
向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供

位於高雄與台東交界處的向陽國家森林遊樂區，今晨降下冰霰，遊客服務中心及五條森林步道被鋪上一層雪白；林務局台東林管處表示，要上山賞雪的民眾行前需確認南橫公路況，注意行車安全，做好保暖措施。

向陽國家森林遊樂區海拔高2320公尺，位於南橫154.5公里處，以台灣二葉松、紅檜、台灣赤楊等中高海拔植被為主，設有五條森林步道，分別為向陽、向松、松景、松濤及松楊步道，另有一條檜木林棧道，今凌晨低溫搭配水氣降下初雪，白茫茫的遊樂區如同仙境，放眼望去一片銀白世界。

台東林管處表示，冰霰從清晨下到早上6時許就停了，但向陽山區仍維持低溫負1度，體感溫度僅負3度，濕度高，地面溼滑，要上山的民眾，行前務必確認南橫公路況，注意行車安全，並備妥禦寒衣物，做好保暖，避免失溫。

向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供
向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供
向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供
向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供
向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供
向陽國家森林遊樂區變身銀白世界，凌晨低溫搭配水氣降下今年初雪。圖／林務局台東林管處提供

向陽 南橫 台東 森林遊樂區 冰霰

延伸閱讀

南橫下雪了！向陽派出所成童話小屋 遊客：期待再飄雪

宜蘭山區霧淞美景 太平山等地成白色世界 車潮綿延2.6K

影／寒流急凍！太平山莊及翠峰山屋下冰霰 稍晚可能降雪

就是不下雪！玉山打破最晚初雪紀錄 紀錄推進中

相關新聞

財神到！7-ELEVEN統一發票開出3張千萬特別獎 買39元飲品中千萬

適逢大年初四迎財神，財政部開出最新一期2022年11～12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出9位大獎得主，包含3...

把握天氣回暖...公路總局估初五觀光景點現大量出遊車潮

明起寒流減弱，氣溫稍回暖，不少民眾欲把握假期的尾巴，出門踏青。交通部公路總局預估，明天大年初五各觀光景點將出現大量出遊車...

向陽國家森林遊樂區變身銀白世界 今晨降下初雪

位於高雄與台東交界處的向陽國家森林遊樂區，今晨降下冰霰，遊客服務中心及五條森林步道被鋪上一層雪白；林務局台東林管處表示，...

是你嗎？花319元在北市全聯買泡麵和雞蛋 發票中兩百萬

手中是否還有11、12月份尚未對獎的發票？幸運兒可能就是你！全聯福利中心開出111年11、12月份一張兩百萬特獎發票，開...

初四低溫台北信義商圈 民眾歡喜出遊

從大年初二開始，氣溫一路下滑，今天初四雖低溫但已緩步回升，台北信義商圈民眾歡喜出遊，穿暖暖上街享受年節氣氛。

春節收假海象不佳恐停航 26日富岡蘭嶼航線加開

航港局今天表示，農曆春節收假前夕海象不佳、船班可能停航，提醒綠島及蘭嶼旅客評估提早返回，1月26日台東（富岡）-蘭嶼航線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。