清潔隊收假 今起依原時間及路線收運垃圾

台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，儘管周三依慣例不收垃圾，但清潔隊員今天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。不少民眾家中都囤積了不少垃圾，趕緊將垃圾送上垃圾車。至於大型廢棄物部分，直至初六（周五）才恢復清運。 台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，今天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。不少民眾家中都囤積了不少垃圾，趕緊將垃圾送上垃圾車。記者林伯東／攝影 台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，今天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。不少民眾家中都囤積了不少垃圾，趕緊將垃圾送上垃圾車。記者林伯東／攝影 台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，今天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。不少民眾家中都囤積了不少垃圾，趕緊將垃圾送上垃圾車。記者林伯東／攝影 台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，今天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。不少民眾家中都囤積了不少垃圾，趕緊將垃圾送上垃圾車。記者林伯東／攝影 台北市環保局清潔隊提早收假，為服務市民，今天起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。不少民眾家中都囤積了不少垃圾，趕緊將垃圾送上垃圾車。記者林伯東／攝影

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