是你嗎？花319元在北市全聯買泡麵和雞蛋 發票中兩百萬

手中是否還有11、12月份尚未對獎的發票？幸運兒可能就是你！全聯福利中心開出111年11、12月份一張兩百萬特獎發票，開出門市為中山林森，幸運得主花費319元購買泡麵、雞蛋、礦泉水與小蘇打粉就被幸運神眷顧。

全聯於111年11、12月份共開出超過22萬個獎項，提醒11、12月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，兩百萬特獎得主可能就是自己！

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