快訊

開幕不到一個月…新莊宏匯「饗饗」樓下著火 85名客人急疏散

初四出遊車潮 國道三號風景區交流道車多壅塞

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
春節初四假期，北部地區低溫但天氣晴朗，不少民眾湧入風景名勝區，國道三號三峽、鶯歌出現車潮，一路上走走停停。記者許正宏／攝影
春節初四假期，北部地區低溫但天氣晴朗，不少民眾湧入風景名勝區，國道三號三峽、鶯歌出現車潮，一路上走走停停。記者許正宏／攝影

農曆春節初四假期，北部地區低溫但天氣晴朗，不少休假民眾湧入風景名勝區，一早國道三號土城、三峽、鶯歌出現車潮，一路上走走停停，高公局預估今天是北返車流的最大量，可達到77百萬車公里，是平日的1.8倍。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

農曆春節初四假期，北部地區低溫但天氣晴朗，不少休假民眾湧入風景名勝區，國道三號土城、三峽路段出現車潮，一路上走走停停。記者許正宏／攝影
農曆春節初四假期，北部地區低溫但天氣晴朗，不少休假民眾湧入風景名勝區，國道三號土城、三峽路段出現車潮，一路上走走停停。記者許正宏／攝影

國道 低溫 1968

延伸閱讀

上午事故釀國道回堵...高公局籲下午避開9壅塞路段

影／初四國道北返車流為主 高公局建議用路人提早出門

北返車潮今湧現 高公局估上午重點壅塞3路段

初三出遊別踩地雷　高公局：國道上午9路段恐易塞

相關新聞

迎灶神也迎財神！11-12月統一發票今開獎 千萬獎號為「28089459」

今(25)日統一發票開獎，恰逢大年初四迎灶神日！111年11-12月期統一發票獎今日中午將於電視直播中開獎，千萬獎號讓人引頸期待。

上午事故釀國道回堵...高公局籲下午避開9壅塞路段

今天大年初四，也是春節連假第6天，預估北返車潮將湧現。高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗...

新港奉天宮國運籤出爐 解籤「這樣做」就能水到渠成

嘉義縣新港奉天宮今天早上9點抽國運籤，董事長何達煌抽出第40籤「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝。此中必定無損失，夫妻百歲...

228連假高鐵車票 1月27日大年初六凌晨開放購票

10天的農曆春節連假已過了一半，接下來可展望4天的228連假。台灣高鐵為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月24日至3月1日規...

澳洲台灣子弟用「憨人」精神 洗刷台灣米的國際臭名

台灣米粒粒飽滿有光澤、香Q可口在國內眾人皆知，但在國外要吃一口卻十分不易，不少外國人對台灣米印象不佳、覺得難以下嚥，旅居澳洲多年的台灣子弟台灣優米公司總經理陳建彰，努力洗刷台灣米在國際間的臭名，他做了很多傻事，甚至不惜賠錢，靠著「憨人」精神，只為讓好吃的台灣米在國際間也能擁有一樣的評價。 去年底雲林縣斗南鎮農會與農民契作的當年度的新鮮白米，透過台灣優米公司外銷到澳洲，供應當地的日系連鎖餐廳，農委會主委陳吉仲及各界嘉賓都在場見證歡欣鼓舞的封櫃出貨儀式，看在斗南鎮農會秘書張耀裕眼裡，這是很「難得」的一刻。

影／初四國道北返車流為主 高公局建議用路人提早出門

今天大年初四，高公局預估今天是北返車流的最大量，可達到77百萬車公里，是平日的1.8倍，重點壅塞路段為國一北向西螺至埔鹽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。