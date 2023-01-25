初四出遊車潮 國道三號風景區交流道車多壅塞

台灣米粒粒飽滿有光澤、香Q可口在國內眾人皆知，但在國外要吃一口卻十分不易，不少外國人對台灣米印象不佳、覺得難以下嚥，旅居澳洲多年的台灣子弟台灣優米公司總經理陳建彰，努力洗刷台灣米在國際間的臭名，他做了很多傻事，甚至不惜賠錢，靠著「憨人」精神，只為讓好吃的台灣米在國際間也能擁有一樣的評價。 去年底雲林縣斗南鎮農會與農民契作的當年度的新鮮白米，透過台灣優米公司外銷到澳洲，供應當地的日系連鎖餐廳，農委會主委陳吉仲及各界嘉賓都在場見證歡欣鼓舞的封櫃出貨儀式，看在斗南鎮農會秘書張耀裕眼裡，這是很「難得」的一刻。

2023-01-25 13:10