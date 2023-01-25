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北台灣急凍 民眾出遊走春包緊緊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
受寒流影響，北部及東北部天氣今天非常寒冷，北台灣低溫最低可達8度，天氣雖然冷但是乾冷，許多民眾穿著全套禦寒的衣服到士林官邸走春。記者邱德祥／攝影
受寒流影響，北部及東北部天氣今天非常寒冷，北台灣低溫最低可達8度，天氣雖然冷但是乾冷，許多民眾穿著全套禦寒的衣服到士林官邸走春。記者邱德祥／攝影

寒流影響，北部及東北部天氣今天非常寒冷，北台灣低溫最低可達8度，中南部地區則是早晚低溫，外出需特別注意保暖。

氣象專家彭啟明表示，昨天到今天清晨受到寒流影響，各地溫度持續下滑，全台的平地最低溫都在10度以下，尤其在沿海空曠地區風很大，感受上更加寒冷。預計今天初四東北部仍然受到寒流影響，且迎風面有些雲量、短暫雨，全日仍低溫，中部內陸、南部地區天氣晴朗，白天高溫會回升到17至19度，感受上是比較舒適的溫度，明天初五白天寒流減弱，各地溫度都會回升，北部高溫18至20度，中南部20至22度，天氣大致穩定。

受寒流影響，北部及東北部天氣今天非常寒冷，北台灣低溫最低可達8度，天氣雖然冷但是乾冷，一位媽媽幫小朋友戴上了毛線帽，模樣可愛。記者邱德祥／攝影
受寒流影響，北部及東北部天氣今天非常寒冷，北台灣低溫最低可達8度，天氣雖然冷但是乾冷，一位媽媽幫小朋友戴上了毛線帽，模樣可愛。記者邱德祥／攝影
受寒流影響，北部及東北部天氣今天非常寒冷，北台灣低溫最低可達8度，天氣雖然冷但是乾冷，許多民眾穿著全套禦寒的衣服到士林官邸走春。記者邱德祥／攝影
受寒流影響，北部及東北部天氣今天非常寒冷，北台灣低溫最低可達8度，天氣雖然冷但是乾冷，許多民眾穿著全套禦寒的衣服到士林官邸走春。記者邱德祥／攝影

低溫 寒流

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