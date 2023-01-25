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上午事故釀國道回堵...高公局籲下午避開9壅塞路段

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今10時57分國3北向228公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵。圖/高公局提供
今10時57分國3北向228公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵。圖/高公局提供

今天大年初四，也是春節連假第6天，預估北返車潮將湧現。高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局指出，截至今上午11時，國道全線交通量為40.3百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期流量範圍。

今上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化系統至員林；北向鼎金系統至崗山、台中至台中系統；國3南向三鶯至高原、烏日至中興、田寮至田寮系統；國5南向南港系統至頭城；北向宜蘭至頭城，其餘路段均能維持行車順暢。

不過，今上午9時47分國1北向346.3公里發生3小客車追撞事故占內車道，造成回堵7公里；10時43分國1南向368.3公里發生3小客車追撞事故占中線車道，造成回堵3公里；10時57分國3北向228公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵5公里，事故均已排除，但因導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局預判，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另建議北向可利用省道或台61快速公路，或延後至初七後再北返。

最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

國道 宜蘭

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