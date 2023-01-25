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影／初四國道北返車流為主 高公局建議用路人提早出門

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
今天初四，高公局指出國道以北返車流為主，建議用路人提早出門，或是短途多利用省縣道。記者王長鼎／攝影
今天初四，高公局指出國道以北返車流為主，建議用路人提早出門，或是短途多利用省縣道。記者王長鼎／攝影

今天大年初四，高公局預估今天是北返車流的最大量，可達到77百萬車公里，是平日的1.8倍，重點壅塞路段為國一北向西螺至埔鹽系統、南屯到后里；國五北向宜蘭到坪林等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今天上午全國道路況大致正常，截止今天上午7時，交通量為29.5百萬車公里，今天國道相關疏導措施，包括下午1時到6時國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南，各交流道北向入口實施高乘載管制，下午3時至晚上8時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道實施北向入口高乘載管制，今天中午12時至晚上12時封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口，中午12時至晚上9時封閉國一虎尾、仁德北向入口及國一王田、國三名間雙向入口，採單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，零時至5時依舊暫停收費、開放路肩、匝道儀控來管控國道車流。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國一與國三、台9線替代國五、台63替代國六、台74接國四替代國一與國三台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今天初四，高公局指出國道以北返車流為主，建議用路人提早出門，或是短途多利用省縣道。記者王長鼎／攝影
今天初四，高公局指出國道以北返車流為主，建議用路人提早出門，或是短途多利用省縣道。記者王長鼎／攝影

國道 高乘載管制 宜蘭

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