新港奉天宮國運籤出爐 解籤「這樣做」就能水到渠成
嘉義縣新港奉天宮今天早上9點抽國運籤，董事長何達煌抽出第40籤「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝。此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨。」何達煌說，這支籤是中上籤，提醒大家今年要保持「平常心」，人的富貴、功名與姻緣自有定數，是命中注定的自然會水到渠成。
何達煌表示，今年國運籤算是中上籤，顯示疫情已逐漸淡去，新港媽祖也以這支籤提醒全國信眾以平常心迎接金兔年，籤詩中意指，人一生中的富貴、功名與姻緣命中自有定數。若是你的，自然可以得到；若不是你的，強求也不能得到，凡事不爭不強求，應以平常心面對。
何達煌率領董監事、信眾焚香恭迎開臺媽祖及列位聖尊神回宮，在鐘鼓齊鳴聲中，完成接神儀式，緊接著由廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤，由何達煌擲筊抽出國運籤，接續抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜籤，預卜新年國運、工商等各行業的運勢，公籤張貼在廟口。
新港奉天宮今年抽出的人口籤與國運籤相同，都是第40籤，平生富貴成祿位，君家門戶定光輝。此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨。
早冬抽出第38籤庚寅，名顯有意在中間，不須祈禱心自安，看看早晚日過後，即時得意在中間。
晚冬抽出第50籤壬寅，佛前發誓無異心，且看前途得好音。此物原來本是鐵，亦能變化得成金。
六畜抽出第57籤癸巳，勸君把定心莫虛，前途清吉喜安然。到底中間無大事，又遇神仙守安居。
工業抽出第51籤壬辰，東西南北不堪行，前途此事正可當。勸君把定莫煩惱，家門自有保安康。
商業抽出第52籤壬午，功名事業本由天，不須掛念意懸懸。若問中間遲與速，風雲際會在眼前。
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