影／大年初四出遊車潮多 王國材：多利用省道避塞車

今天大年初四，交通部長王國材今天前往高公局北區交通控制中心視察，了解國道車流狀況，他表示，今天出遊車潮多，呼籲民眾多利用省道避塞車。

高公局表示，今年春節初一至初三平均交通量較去年同期增加11%，整體壅塞比例較去年同期增加1.5%，事故則增加30%。王國材提醒交通事故對國道車流運行影響甚鉅外，也涉及生命財產，呼籲開車上路一定要注意車前狀況，不要疲勞駕駛、也切記不可酒駕。

他並指示優化1968App時間預測功能再新增服務區地點選項，提升便利性及選擇性，並請高公局持續監控國道路況及加強交通疏導作業。

王國材指出，今天初四交通需求以北返回工作崗位及外出旅遊車潮為主，呼籲駕駛用路人多利用省道或台61快速公路，以避開國道壅塞路段。 今天大年初四，交通部長王國材今天視察北區交通控制中心了解國道車流狀況，他表示，今天出遊車潮多，呼籲多利用省道避塞車。記者王長鼎／攝影 今天大年初四，交通部長王國材今天視察北區交通控制中心了解國道車流狀況，同時慰勉值勤作業人員春節留守的辛勞。記者王長鼎／攝影 今天大年初四，交通部長王國材今天視察北區交通控制中心了解國道車流狀況，他表示，今天出遊車潮多，呼籲多利用省道避塞車。記者王長鼎／攝影

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