國道5號、蘇花路廊北返車潮漸增 宜蘭各景點遊客仍多
春節連假第6天，出遊民眾逐漸踏上歸途，昨天中午開始國道5號及蘇花改的北向車潮到今日凌晨才緩解，今早蘇花改車流正常，國5北上過頭城後車多，預計逐漸壅塞。清水地熱、太平山等景點遊客也多，宜蘭縣警局於交通要道及各大景點管制疏導。
公路總局第四區養護工程處指出，截至上午10時，蘇花路廊南下車流為4578輛，北上3683輛，全線順暢，北上車流持續增加，預估今天還會有14000輛。據即時路況顯示，上午9時許，國道5號北上過頭城後車多，其他路段車流正常。
宜蘭縣警局表示，今早8時許，國道5號蘇澳至石碇北向各入口匝道，已啟動匝道儀控，9時半啟動北上主線儀控，北返車潮正逐漸增加，預估國5及蘇花路廊將塞車到深夜。
宜蘭各景點湧入人潮，寒流來襲許多遊客上山追雪，上午7時許太平山已湧入大量人潮，排隊入園車潮綿延2.6公里；清水地熱公園早上8時37分即啟動入園管制，車輛一進一出，9時半時排隊車輛長達5.7公里，警方建議民眾調整行程到其他景點遊玩。
警方預先規畫警力民力，在國5交流道、蘇花路廊沿線以及熱門景點周邊加強交通疏導，並再次提醒，國5今天到29日，下午3時到8時蘇澳到頭城北向入口實施高乘載，蘇花路廊今明兩天上午11時到下午8時北向禁止21噸大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言