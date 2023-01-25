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國道5號、蘇花路廊北返車潮漸增 宜蘭各景點遊客仍多

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
清水地熱公園人潮仍多，今早8時37分啟動入園管制。圖／縣府工旅處提供
清水地熱公園人潮仍多，今早8時37分啟動入園管制。圖／縣府工旅處提供

春節連假第6天，出遊民眾逐漸踏上歸途，昨天中午開始國道5號及蘇花改的北向車潮到今日凌晨才緩解，今早蘇花改車流正常，國5北上過頭城後車多，預計逐漸壅塞。清水地熱、太平山等景點遊客也多，宜蘭縣警局於交通要道及各大景點管制疏導。

公路總局第四區養護工程處指出，截至上午10時，蘇花路廊南下車流為4578輛，北上3683輛，全線順暢，北上車流持續增加，預估今天還會有14000輛。據即時路況顯示，上午9時許，國道5號北上過頭城後車多，其他路段車流正常。

宜蘭縣警局表示，今早8時許，國道5號蘇澳至石碇北向各入口匝道，已啟動匝道儀控，9時半啟動北上主線儀控，北返車潮正逐漸增加，預估國5及蘇花路廊將塞車到深夜。

宜蘭各景點湧入人潮，寒流來襲許多遊客上山追雪，上午7時許太平山已湧入大量人潮，排隊入園車潮綿延2.6公里；清水地熱公園早上8時37分即啟動入園管制，車輛一進一出，9時半時排隊車輛長達5.7公里，警方建議民眾調整行程到其他景點遊玩。

警方預先規畫警力民力，在國5交流道、蘇花路廊沿線以及熱門景點周邊加強交通疏導，並再次提醒，國5今天到29日，下午3時到8時蘇澳到頭城北向入口實施高乘載，蘇花路廊今明兩天上午11時到下午8時北向禁止21噸大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

太平山國家森林遊樂區外排隊的車潮長達2.6公里。圖／宜蘭縣警局提供
太平山國家森林遊樂區外排隊的車潮長達2.6公里。圖／宜蘭縣警局提供
寒流來襲，上山追雪的遊客遽增。圖／宜蘭縣警局提供
寒流來襲，上山追雪的遊客遽增。圖／宜蘭縣警局提供
清水地熱公園外排隊的車潮已綿延5.7公里。圖／宜蘭縣警局提供
清水地熱公園外排隊的車潮已綿延5.7公里。圖／宜蘭縣警局提供

蘇花路廊 國道 車潮

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