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去年申訴逾1500件 政院：美容瘦身應注意消費糾紛

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

為迎接農曆新年的到來，不少消費者已考慮在長達10天的過年期間去美容、瘦身，讓自己更加美麗與健康。行政院消費者保護處今表示，經統計去年有關美容（含瘦身）服務的消費申訴達1500餘件，消費者應留意常見的行銷手法及消費應注意事項，避免產生糾紛，以保障自身權益。

消保處表示，美容、瘦身業者容易引起糾紛的行銷方式包括，填問卷免費體驗，業者以填寫問卷或贈送體驗券方式，誘使消費者入內體驗美容（含瘦身）服務，並以人海戰術長時間推銷，消費者不堪疲勞轟炸的壓力，為求脫身而簽約。

或是假分期真貸款，當消費者表達契約金額高無力負擔時，業者往往告知可分期付款，但實際上消費者所簽訂的為貸款契約（向融資公司或銀行貸款），並非向業者辦理分期付款。以及誘導開封所有商品：業者會於提供服務時，以檢查商品為由協助消費者拆封所有購買的產品，影響消費者解約退費金額的計算。

因此，消保處提醒消費者在簽訂美容（含瘦身）服務契約時，應善用訪問交易7日特殊解除權，在路邊填問卷後被拉到店裡行銷簽約，此為消費者保護法的訪問交易，依該法第19條規定，消費者在7日內有無條件解除契約請求退費權利，應善加利用。

同時，確認所簽為分期付款或貸款契約，消費者務必確認業者所說的分期付款是指向業者的分期支付，或向融資公司辦理貸款。並避免當下拆封所有商品，在最小消費包裝的已拆封商品沒有使用完畢前，不要落入檢查瑕疵的話術陷阱，而將商品全部拆封影響解約退費權益。

消費者應將契約攜回詳細審閱，不衝動簽約。不符合需求的推銷，應堅定拒絕，不可為求脫身而簽約。消保處也提醒，年滿18歲的消費者已具有完全行為能力，所以簽約後就須自己負完全契約責任。

另外，倘因簽訂美容（含瘦身）服務契約產生消費糾紛，可至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，或消費者保護團體及各地方政府消費者服務中心申訴，以維護自身權益。

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