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228連假高鐵車票 1月27日大年初六凌晨開放購票

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為服務旅客返鄉及出遊需求，高鐵自2月24日至3月1日規畫「和平紀念日疏運」，大年初六（27日）凌晨零時起開放購票。本報資料照片
為服務旅客返鄉及出遊需求，高鐵自2月24日至3月1日規畫「和平紀念日疏運」，大年初六（27日）凌晨零時起開放購票。本報資料照片

10天的農曆春節連假已過了一半，接下來可展望4天的228連假。台灣高鐵為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月24日至3月1日規畫「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車（南下79班、北上98班），6天提供1033班次列車旅運服務，預計大年初六（27日）凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，旅客可自年初六(1/27)凌晨零時起，透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，各車站售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票；此外，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），呼籲夜間乘車旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

此外，高鐵說，為配合2月18日（六）調整為補班日，高鐵當日增開3班次北上列車，將併同和平紀念日疏運自初六的開放購票。

台灣高鐵說，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項優惠內容，提早訂位購票。

高鐵也提醒，旅客自進入車站大廳、乘車至出站須全程佩戴口罩，各車次列車開放旅客在保持社交距離或鄰近旅客有佩戴口罩、鄰近無旅客的情形下可於車廂內飲食，非飲食期間仍需全程佩戴口罩。

高鐵

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