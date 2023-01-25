北返車潮今湧現 高公局估上午重點壅塞3路段

今天是大年初四，高公局表示，目前全國道路況大致正常，預估今日交通量為138百萬車公里，將以北向車流為主，上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發。

高公局指出，昨(24日)全天交通量為129.4百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)的1.5倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)1.3倍，昨日路況除北向國1、國3新竹路段及國5宜蘭至坪林於今凌晨1點紓解外，其餘路段於晚上10點後大致恢復正常路況。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止今上午7點，交通量為29.5百萬車公里，今日疏導措施包括下午1點到6點國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制、下午3點到晚上8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，中午12點到凌晨12點封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發。出門前可利用高速公路1968App掌握即時路況。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾盡量利用省縣道，不要上國道。 國道疏導措施。圖/高公局提供

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