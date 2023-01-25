寒流續發威...北部、宜花只有6度 明回溫1天 初六又一波寒流

今天是大年初四，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，初四至初五清晨「強寒流」籠罩，西半部大多晴朗穩定、東半部多雲偶有局部短暫雨的機率，北部地區平地氣溫6至13度，中部6至17度、南部7至20度、東部6至19度。明天初五白天冷空氣將減弱、天氣回暖，但初六至初八清晨又有一波「寒流」南下。

全台陷入急凍，氣象局今早發出低溫特報指出，今(25)日至明(26日)清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚也非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，台南以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖將出現持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

吳德榮說，昨下午迎風面1500公尺以上山區的拉拉山、太平山、合歡山已先後出現飄雪或結霧淞的現象，傍晚1000公尺以上亦降至零度以下，但水氣轉乾，已不利飄雪。今晨各縣市平地最低氣溫皆降至10及以下，截至5：03，前3依序為基隆(七堵區)5.9度，桃園(楊梅區)6.0度，宜蘭(南澳鄉)6.3度；台北市(文山區)也降至6.7度。其他各地區平地最低氣溫包括中部(嘉義東區)6.5度，南部(台南白河區)7.5度。

吳德榮指出，據最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，年初四至初五清晨，「強寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」，提醒民眾要注意保暖、防寒害。西半部大多晴朗穩定、東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；各地區平地氣溫：北部6至13度，中部6至17度，南部7至20度，東部6至19度。年初五白天冷空氣減弱、天氣回暖；各地晴朗舒適、晚仍偏冷。

不過，吳德榮提及，最新模式模擬顯示，年初六(27日)至初八(29日)清晨又將有一波「寒流」南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在「強輻射冷卻」加持下，初七、八的清晨仍有挑戰入冬低溫的條件。年初六北部及東半部有局部短暫雨，年初七、八各地晴朗穩定。初八白天起冷空氣減弱，氣溫回升、夜晚仍很冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周一(30日)至周二(31日)晨、另一股乾冷空氣影響，白天在陽光下晴朗微涼，夜間「強輻射冷卻」加持，仍有「極」低溫出現的機率。下周二白天起冷空氣減弱，天氣晴朗，氣溫回升，夜晚仍很冷。

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