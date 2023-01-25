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迎灶神也迎財神！11-12月統一發票今開獎 千萬獎號讓人引頸期待

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票示意圖。報系資料照／記者李宗祐攝影
統一發票示意圖。報系資料照／記者李宗祐攝影

今(25)日統一發票開獎，恰逢大年初四迎灶神日！111年11-12月期統一發票獎今日中午將於電視直播中開獎，千萬獎號讓人引頸期待。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

除一般獎項之外，財政部表示，統一發票還設有雲端發票專屬獎，雲端發票專屬獎分為4類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎215萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

財政部賦稅署提醒，去年11-12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月6日3個月內，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

而民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯，除可對統一發票中獎號碼，也可對雲端發票專屬獎號碼，但同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼，只能領取其中一個獎項。

統一發票 頭獎 電子發票 直播

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