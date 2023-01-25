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南部創近30年最低降雨量 水情逐漸吃緊

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
曾文水庫蓄水量僅剩廿五％，南部供水吃緊。圖／報系資料照片
曾文水庫蓄水量僅剩廿五％，南部供水吃緊。圖／報系資料照片

去年南部地區降雨偏少，是近卅年來最低降雨量，近期水情已逐漸吃緊，蔡英文總統昨天與高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人視察高屏堰，關心南部水情，並慰勞年節值班同仁。蔡總統表示，接下來是抗旱的關鍵時刻，政府會持續透過各項措施因應旱象，也希望大家一起配合節水措施，共同因應氣候變遷的挑戰。

曾文水庫蓄水量僅剩廿五％，南部供水吃緊，行政院長蘇貞昌日前曾到曾文水庫視察；昨天大年初三，蔡總統也心繫南部水情，專程視察高屏堰，並聽取相關簡報。

蔡總統在臉書指出，從去年起，經濟部水利署、高雄市政府及相關單位已經超前部署，啟動相關防旱措施，有效控管水資源調配，同時地方與中央合作新鑿八口抗旱水井，並加速完成相關水資源建設，讓高雄地區供水更加穩定。

蔡總統說，經過去年努力，在枯旱期間發揮效果，讓有限的水資源能做最有效利用；受氣候變遷影響，台灣降雨型態更加極端，為審慎因應水情變化，她指示經濟部整合中央地方及相關單位，加速協調各項多元水源開發，包括海水淡化、開鑿抗旱水井等措施。

曾文水庫 抗旱

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