影／宜蘭南山部落「下雪了」民眾開心大叫 雪白世界超美

宜蘭縣大同鄉南山部落今晚飄雪了，除了在台中交界處的思源埡口降下今年以來的第一場雪，南山村市區也是雪花飄飄，民眾驚喜大叫「下雪了」，還有人開直播與親友分享，開心在過年期間見到美麗雪景。

南山村位於山地鄉，根據「亞爸的山」民宿業者表示，當地零下2度，水氣足夠，今天傍晚6點半開始下雪，直到8點半都還有小雪持續下著，民宿的屋頂及露營區積了大約1公分的輕柔白雪，非常美麗，遊客大呼「幸運」，因為在海拔1450公尺就看到雪，小孩更樂得玩起堆雪球。

南山村的市區民眾看到天空飄下細雪，紛紛跑到街上，開心大叫「下雪了」。南山派出所表示，市區下雪持續大約10幾分鐘，目前暫時停止，但山區的雪還在下，預計入夜後氣溫下探零下4度，下雪應該會持續。

大同鄉台七甲34公里處大約在晚上6、7點左右飄雪，台中交界處的思源埡口也下雪。公路總局四工程處表示，目前台七甲線南山路段路面無結冰，尚未封路，已經請廠商人員增加巡查頻率，維護道路行駛安全。 宜蘭南山部落積雪大約1公分，遊客欣喜見到浪漫唯美的雪景。圖／讀者提供 宜蘭南山部落下雪了，積雪大約1公分，浪漫唯美的雪景。圖／讀者提供 宜蘭南山部落下雪了，小孩樂得玩起雪球。圖／讀者提供 宜蘭南山部落下雪了，細雪飄飄，車輛積了一層白雪。圖／讀者提供 停在戶外的車輛也被白雪覆蓋。圖／讀者提供 宜蘭大同鄉南山部落下雪，屋頂積了一層細雪，遊客開心大叫「下雪了」。圖／讀者提供

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