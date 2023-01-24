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台灣成凍番薯！22縣市低溫跌破10度 嘉義以北恐下探6度

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板橋至樹林區間冷到軌道斷裂 台鐵16列車受影響通行

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台鐵公告大漢溪橋有2至3公分斷軌情形，因此僅單線供雙向通行。圖／臉書翻攝
台鐵公告大漢溪橋有2至3公分斷軌情形，因此僅單線供雙向通行。圖／臉書翻攝

台北地區今天只有約10度低溫， 有民眾拍下台鐵公告大漢溪橋有2至3公分斷軌情形，因此僅單線供雙向通行，台鐵表示，由於天氣太冷導致軌道斷裂，目前已先行固定恢復雙向通行，夜間將再進行軌道更換。

台鐵表示，由於今天天氣太冷，因此板橋至樹林區間的一條火車軌道發生斷裂情形，期間導致16班次火車受到影響，軌道並緊急在下午4點36分先行固定，恢復雙向通車，斷裂的軌道則將於今天夜間進行替換，維護旅客通行安全。

台鐵 低溫

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