快訊

一家三口偕友出遊悲劇！21歲爸開車突自撞電桿身亡 6月幼兒重傷昏迷

蔡總統高雄發福袋遇陳抗 他話沒說完被架離：只是想跟總統要個說法

走春出遊好去處 邀您體驗宗教文化之美

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
因疫情睽違2年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法華鐘是全球第一座在鐘體上刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，是法鼓山「鎮山之寶」，今年將是第17年帶領跨年迎接平安與希望。圖／法鼓山提供
因疫情睽違2年，法鼓山撞鐘跨年活動今年再度邀請民眾現場參與。法華鐘是全球第一座在鐘體上刻有整部《法華經》的青銅梵鐘，是法鼓山「鎮山之寶」，今年將是第17年帶領跨年迎接平安與希望。圖／法鼓山提供

春節連假長達10天，春節期間，除了到親朋好友家走春外，內政部推薦也可以安排深度的宗教旅遊，探訪廟宇歷史或是特有的宗教活動起源含意，體驗傳統藝俗及台灣宗教文化之美。

內政部表示，新春期間，各大廟宇的祈福都別具特色，像是法鼓山每年除夕都會舉辦撞鐘活動，透過撞鐘108次的方式，讓人可以除去煩惱；或像是以「借福德金」聞名的紫南宮，原只是當地庄頭廟，二戰後百業待舉，廟方懷著扶助居民之意，開放社寮地區居民向神明擲筊求取「福德金」作為周轉之用，現在也成為民眾重點走春行程之一。

內政部指出，台灣除了宗教信仰自由，也保存豐富的宗教文化資源，想要更深入瞭解台灣在地宗教文化及宗教知識，除了透過鄉里耆老的介紹，也歡迎至內政部全國宗教資訊網站的「宗教知識家」、「臺灣宗教文化地圖」專區(網址：https://religion.moi.gov.tw/)查詢，再依照自己的喜好，實地探訪。

內政部 春節 二戰

延伸閱讀

小年夜他廟宇半跪半爬虔誠拜拜？竟為這檔事 下場曝光

影╱馬英九年初三高雄走春 廟宇參香祈福對這8字有新解 　

馬英九年初三高雄走訪6間廟 夫妻抱新生兒排隊領紅包

高雄初一拜拜全攻略 逛這地方還可抽iPhone14、大電視

相關新聞

寒流來襲 拉拉山下雪？下霰？氣象局桃園市政府不同調

寒流來襲，中央氣象局今發布低溫特報，北部及東北部會有10度以下的低溫出現，而位於桃園市的拉拉山，有民眾分享降雪影片，桃園...

搶票預備備！台鐵228連假車票 1月27日0時開放訂票

台鐵局因應112年228和平紀念日連假疏運旅客需要，自2月24日(星期五)起至3月1日(星期三)止合計6日，全線加開各級...

影／全台急凍！寒流發威拉拉山降雪 氣象局：越晚越冷

寒流發威，中央氣象局表示，目前拉拉山下雪，而宜蘭太平山下了下霰，但越晚越冷，估計今天晚間台南以北、花蓮約7到10度，而其...

部分北返車潮湧現 高公局：下午這些路段恐壅塞

今天是大年初三，高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至彰化、下營系統至安定；國1北向內湖至五堵、台中...

影／寒流急凍！太平山莊及翠峰山屋下冰霰 稍晚可能降雪

寒流來襲氣溫劇降，太平山國家森林遊樂區今天氣溫來到零度，上午10點遊樂區的翠峰山屋下起冰霰，太平山莊接近中午也下冰霰，部...

台鐵南港站號誌故障 南下列車延誤最長50分鐘

台鐵今天發布最新消息，受南港站號誌故障影響，台鐵自上午10時54分起南港松山間南下列車有延誤情形，受影響車站為南港、松山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。