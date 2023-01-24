走春出遊好去處 邀您體驗宗教文化之美
春節連假長達10天，春節期間，除了到親朋好友家走春外，內政部推薦也可以安排深度的宗教旅遊，探訪廟宇歷史或是特有的宗教活動起源含意，體驗傳統藝俗及台灣宗教文化之美。
內政部表示，新春期間，各大廟宇的祈福都別具特色，像是法鼓山每年除夕都會舉辦撞鐘活動，透過撞鐘108次的方式，讓人可以除去煩惱；或像是以「借福德金」聞名的紫南宮，原只是當地庄頭廟，二戰後百業待舉，廟方懷著扶助居民之意，開放社寮地區居民向神明擲筊求取「福德金」作為周轉之用，現在也成為民眾重點走春行程之一。
內政部指出，台灣除了宗教信仰自由，也保存豐富的宗教文化資源，想要更深入瞭解台灣在地宗教文化及宗教知識，除了透過鄉里耆老的介紹，也歡迎至內政部全國宗教資訊網站的「宗教知識家」、「臺灣宗教文化地圖」專區(網址：https://religion.moi.gov.tw/)查詢，再依照自己的喜好，實地探訪。
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