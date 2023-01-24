大年初四出遊潮持續 公路總局估「這些路段」可能塞爆
今天大年初三，民眾紛紛外出走春，交通部公路總局表示，上午省道均屬順暢，僅出現零星車多狀況，下午時段台3線大溪地區、台18線中埔路段、台61線楓港至枋寮北向、台61線龍井至中彰大橋及台9線蘇花公路南澳北溪橋北向與仁水隧道至中仁隧道北向等均開始出現車多及壅塞情形。
明天大年初四，公路總局預估省道部分仍為觀光風景區周邊路段會出現車潮，如台21線日月潭、台26線墾丁路段、台17線台南南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮等有車多、壅塞狀況。公路總局提醒用路人，多利用省道幸福公路APP查詢即時路況，避開尖峰時段再前往。
公路總局表示，已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。
公路總局為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1976班次，疏運2萬6327人；東部國道客運路線共計行駛487班次，疏運7399人。
公路總局說，明日為春節連續假期第6日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有78%空位，東部國道客運尚有95%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。
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