寒流來襲 拉拉山下雪？下霰？氣象局桃園市政府不同調
寒流來襲，中央氣象局今發布低溫特報，北部及東北部會有10度以下的低溫出現，而位於桃園市的拉拉山，有民眾分享降雪影片，桃園市政府觀光局則指出，拉拉山下午陸續下起冰霰，觀光局局長周柏吟表示，今晚至明日凌晨，拉拉山應有機會降雪。
中央氣象局今發布低溫特報，北部及東北部天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，也對桃園市發布橙色燈號。根據氣象局預測，拉拉山今晚到明晨的溫度約在零下1度至5度之間。
有民眾今天在臉書分享拉拉山降雪的影片及照片，氣象局指出，影片確實是下雪。但桃園市觀傳局認為拉拉山是下冰霰。
周柏吟表示，拉拉山巨木區、中心路一帶今日下午陸續下起冰霰，預計今晚至明晨有機會降雪。也提醒民眾，若山上持續下冰霰或降雪，造成行車或路況危險，將會管制有雪鍊的車輛才能上山。
周柏吟說，桃園大溪及復興山區美景多，而寒流發威下雪的美景會帶來許多遊客，也請遊客務必注意安全，穿好保暖衣物，如有結冰降雪管制情形，市府也將於相關網路上公告。
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