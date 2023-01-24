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初三車潮湧現 瑞芳警出動空拍機查路況疏導
今天大年初三，各地湧現出遊人潮，由於過去春節期間新北市九份地區都會湧入批遊客，今年春節連假長達10天，將吸引更多人潮出遊，為掌握轄內重要道路路況，瑞芳警分局出動空拍機空拍監控路況，以完成今年春節交通疏導任務。
瑞芳警分局表示，運用制空優勢即時掌握交通壅塞主要原因，如發現肇因是違規停車或交通事故等導致，將通報警力迅速到場疏處，或由交通局交控中心調整紅綠燈秒差，並視情擴大疏導管制範圍，同時，通報警察廣播電臺播報提供用路人最新、最快之路況資訊。
瑞芳警分局長王耀輝表示，透過空拍機隊技術，取得更全面化的資訊，將大幅提升警察調度速度與精準度，讓今年的交通狀況更為順暢。同時呼籲民眾出遊前，請先檢查車況並查詢國道即時路況及相關疏導措施，才能開心出門平安回家。
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