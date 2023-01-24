影／全台急凍！寒流發威拉拉山降雪 氣象局：越晚越冷
寒流發威，中央氣象局表示，目前拉拉山下雪，而宜蘭太平山下了下霰，但越晚越冷，估計今天晚間台南以北、花蓮約7到10度，而其他地方11到13度，提醒民眾注意保暖。
中央氣象局持續發布低溫特報，橙色燈號(非常寒冷)區域包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
而黃色燈號(寒冷)區域包括雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局表示，今天一直到初五清晨台灣地區受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，初五白天會稍稍回暖衣些，不過很快初六會有比較強的冷空氣南下，這周偏寒冷，北方海面看到雲系下來，冷空氣逐漸南下，迎風面北部東半部雲量偏多，東南部有些雲系存在但都多雲可見陽光。
中央氣象局表示，隨著寒流逐漸南下，北部東北部，北部約在10度11度，宜蘭地區13至15度，台東地區17、18度，與昨日相比溫度明顯降低，今天溫度越晚越冷，未來一周降雨。今天冷空氣仍持續南下，北部、東半部、恆春半島，有不定時降雨，中部山區零星降雨，但水氣會逐漸減少，明天只剩大台北地區降雨，但與今天相比，會明顯減少。
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