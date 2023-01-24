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部分北返車潮湧現 高公局：下午這些路段恐壅塞

聯合報／ 記者陳智華彭宣雅╱台北即時報導
初三已有部分北返車潮，高公局預判下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。本報資料照
初三已有部分北返車潮，高公局預判下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。本報資料照

今天是大年初三，高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至彰化、下營系統至安定；國1北向內湖至五堵、台中至台中系統、仁德至台南系統、鼎金系統至高科；國1高架南向機場系統至楊梅端。

此外，國3南向土城至關西服務區、烏日至霧峰、草屯至南投服務區；國3北向田寮至關廟；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；北向宜蘭至頭城；國6霧峰系統至東草屯；國10東向仁武至燕巢系統，車流量也多，其餘路段大致行車順暢。

其中國5出現北返車流，上午11點主線雪隧前回堵4.5公里，各交流道人口回堵1公里至1.5公里；蘇花路廊上午南下路段，一度回堵2.5公里到蘇澳新站，目前已紓解，剩下小部分路段堵塞。

高公局預判下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。並建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間。

國道 塞車

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