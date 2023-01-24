聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流來襲溫度急降 民眾全副武裝禦寒
中央氣象局預報，今天至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖甚至有機會降到6度，提醒民眾請注意防範。
大台北地區上午寒流來襲又下雨，戶外溫度急降，冷空氣一波一波，民眾出門都穿大衣、戴帽子加上圍巾來「包緊緊」，春節假期出門拜年才不會受寒。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言