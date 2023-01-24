寒流來襲溫度急降 民眾全副武裝禦寒

中央氣象局預報，今天至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖甚至有機會降到6度，提醒民眾請注意防範。

大台北地區上午寒流來襲又下雨，戶外溫度急降，冷空氣一波一波，民眾出門都穿大衣、戴帽子加上圍巾來「包緊緊」，春節假期出門拜年才不會受寒。 寒流來襲上午又下著雨，很多地區風強溫度急降，冷空氣一波一波，民眾身穿大衣、頭戴毛帽、脖子包圍巾出門。記者曾吉松／攝影 寒流來襲上午又下著雨，很多地區風強溫度急降，冷空氣一波一波，很多出門民眾都穿上厚厚的禦寒衣物，「全副武裝」才敢在寒風中走上街頭過春節假期。記者曾吉松／攝影

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