國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜
大年初三，國5出現北返車流，上午10點9分啟動主線及各交流道匝道儀控，上午11點主線雪隧前回堵4.5公里，各交流道人口回堵1公里至1.5公里；蘇花路廊上午南下路段，一度回堵2.5公里到蘇澳新站，目前已紓解，剩下小部分路段堵塞。
今年除了外年旅遊人潮，也有北返車流上路，國5一早北上路段車多壅塞，高公局啟動主線儀控及各交流道的匝道儀控。昨晚大年初二雪隧塞到晚上12點，今天大年初三情況一樣，預估也會塞到入夜，今天下午3點到晚上8點，實施國5北上高乘載管制，請用路人注意。
蘇花路廊一早車流多，上午7點多一度回堵約2.5公里直到蘇澳新站；蘇澳警分局暫時把國5交流道引道封閉，引導車流行駛海山西路，9點多車流緩解。
宜蘭警方表示，國5北上各交流道今天至1月29日(初三至初八)都會實施高乘載管制，依照往年經驗預估，北上車流尖峰時間會從中午過後塞到深夜，因應春節連假出遊及返鄉車潮，警方已預先規劃「交通快打警力」及「路況查報小組」，視車流狀況於國5沿線、轄區主要幹道及易壅塞路段派遣交整警力，強化車流疏導。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言