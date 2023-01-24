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國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

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國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5北上各交流道都出現回堵。圖／翻攝自高公局路況即時路況
國5北上各交流道都出現回堵。圖／翻攝自高公局路況即時路況

大年初三，國5出現北返車流，上午10點9分啟動主線及各交流道匝道儀控，上午11點主線雪隧前回堵4.5公里，各交流道人口回堵1公里至1.5公里；蘇花路廊上午南下路段，一度回堵2.5公里到蘇澳新站，目前已紓解，剩下小部分路段堵塞。

今年除了外年旅遊人潮，也有北返車流上路，國5一早北上路段車多壅塞，高公局啟動主線儀控及各交流道的匝道儀控。昨晚大年初二雪隧塞到晚上12點，今天大年初三情況一樣，預估也會塞到入夜，今天下午3點到晚上8點，實施國5北上高乘載管制，請用路人注意。

蘇花路廊一早車流多，上午7點多一度回堵約2.5公里直到蘇澳新站；蘇澳警分局暫時把國5交流道引道封閉，引導車流行駛海山西路，9點多車流緩解。

宜蘭警方表示，國5北上各交流道今天至1月29日(初三至初八)都會實施高乘載管制，依照往年經驗預估，北上車流尖峰時間會從中午過後塞到深夜，因應春節連假出遊及返鄉車潮，警方已預先規劃「交通快打警力」及「路況查報小組」，視車流狀況於國5沿線、轄區主要幹道及易壅塞路段派遣交整警力，強化車流疏導。

國5出現北返車流，主線雪隧前回堵4.5公里，各交流道人口回堵1公里至1.5公里。 圖／翻攝自高公局路況即時路況
國5出現北返車流，主線雪隧前回堵4.5公里，各交流道人口回堵1公里至1.5公里。 圖／翻攝自高公局路況即時路況
國5北上車流回堵，今天要塞到入夜。圖／翻攝自高公局路況即時路況
國5北上車流回堵，今天要塞到入夜。圖／翻攝自高公局路況即時路況

蘇花路廊 雪隧 車潮 塞車

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