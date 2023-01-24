過年大餐後喝茶解膩 注意！「這些人」不適合

茶有生津止渴、去膩減肥的功效，且含有「兒茶素」，具有抗氧化、提升代謝等效果。在過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。但喝茶也有些需要注意之處，醫師提醒，喝茶不宜過量，否則容易引起失眠、心悸、胃寒、腹瀉等不適。而且發燒、發熱者，以及正在月經期的女性也不適合喝濃茶，以免使經痛加劇。

中醫師陳潮宗表示，雖然綠茶、白茶具有清毒解熱的功效，但現在正值新冠、流感季節，如果正在發燒、發熱的時候就不宜飲用。

他表示，因為茶葉中的茶鹼、咖啡因和鞣酸等成分有興奮中樞神經、增強血液循環及促進心跳加快的作用，發熱時飲用會使人體溫升高，還會影響排汗，妨礙正常散熱，影響身體的康復。就算紅茶等性質較溫和，發熱時飲用也會加重症狀。

另外，女性在月經期間不宜喝茶過量，更不宜飲用濃茶。因為茶中含有較高濃度的鞣酸，會刺激腸胃，影響身體對鐵質的吸收。尤其是體質比較弱、本身貧血的女性，月經血量偏少或容易經痛，在月經期飲用過多的茶或濃茶，會使貧血、經痛加重。

過年期間，有三高等慢性病史者也不能停藥，但千萬不可「以茶配藥」。新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，由於茶中的茶鹼和咖啡因是透過肝臟代謝，而有些藥物使透過肝臟代謝的路徑作用，兩相競爭造成干擾，因此不建議服用藥物時配茶，應以白開水併服為宜。

陳潮宗則表示，中醫裡，茶有時也可作爲一味中藥或是藥引子。例如用來活血裡氣、舒風止痛的中醫藥方「川芎茶調散」，藥方中主要以川芎、白芷、羌活、荊芥、防風、薄荷、炒香附、細辛組成。

使用茶清調服，作為「藥引子」引導方中諸藥歸經，實現「精准投遞」，達到清利頭目、醒神開竅的功效。但陳潮宗也提醒，具體選用哪種茶水作藥引，應在中醫師的指導下使用。

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