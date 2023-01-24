快訊

國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

逢年節格外孤獨…父母仍盼斷聯兒女主動「回頭是岸」

台積衝刺3奈米 號召供應鏈全員備戰 尾牙成誓師宴？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年大餐後喝茶解膩 注意！「這些人」不適合

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。記者鄭國樑／攝影
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。記者鄭國樑／攝影

茶有生津止渴、去膩減肥的功效，且含有「兒茶素」，具有抗氧化、提升代謝等效果。在過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。但喝茶也有些需要注意之處，醫師提醒，喝茶不宜過量，否則容易引起失眠、心悸、胃寒、腹瀉等不適。而且發燒、發熱者，以及正在月經期的女性也不適合喝濃茶，以免使經痛加劇。

中醫師陳潮宗表示，雖然綠茶、白茶具有清毒解熱的功效，但現在正值新冠、流感季節，如果正在發燒、發熱的時候就不宜飲用。

他表示，因為茶葉中的茶鹼、咖啡因和鞣酸等成分有興奮中樞神經、增強血液循環及促進心跳加快的作用，發熱時飲用會使人體溫升高，還會影響排汗，妨礙正常散熱，影響身體的康復。就算紅茶等性質較溫和，發熱時飲用也會加重症狀。

另外，女性在月經期間不宜喝茶過量，更不宜飲用濃茶。因為茶中含有較高濃度的鞣酸，會刺激腸胃，影響身體對鐵質的吸收。尤其是體質比較弱、本身貧血的女性，月經血量偏少或容易經痛，在月經期飲用過多的茶或濃茶，會使貧血、經痛加重。

過年期間，有三高等慢性病史者也不能停藥，但千萬不可「以茶配藥」。新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，由於茶中的茶鹼和咖啡因是透過肝臟代謝，而有些藥物使透過肝臟代謝的路徑作用，兩相競爭造成干擾，因此不建議服用藥物時配茶，應以白開水併服為宜。

陳潮宗則表示，中醫裡，茶有時也可作爲一味中藥或是藥引子。例如用來活血裡氣、舒風止痛的中醫藥方「川芎茶調散」，藥方中主要以川芎、白芷、羌活、荊芥、防風、薄荷、炒香附、細辛組成。

使用茶清調服，作為「藥引子」引導方中諸藥歸經，實現「精准投遞」，達到清利頭目、醒神開竅的功效。但陳潮宗也提醒，具體選用哪種茶水作藥引，應在中醫師的指導下使用。

中醫 經痛 茶葉

延伸閱讀

上午喝紅茶好還是綠茶好？喝對茶，提神又能預防心血管疾病

吃螺螄粉竟成吃屎下肚！ 中醫師：民智未開社會的偏方，建議用正規寒性藥材

不是那個，也不是大姨媽　打破月經禁忌，直視身為女性每個月的必經之事

拿鐵真的比黑咖啡不傷胃嗎？醫曝一類咖啡豆可降低胃傷害

相關新聞

影／寒流急凍！太平山莊及翠峰山屋下冰霰 稍晚可能降雪

寒流來襲氣溫劇降，太平山國家森林遊樂區今天氣溫來到零度，上午10點遊樂區的翠峰山屋下起冰霰，太平山莊接近中午也下冰霰，部...

台鐵南港站號誌故障 南下列車延誤最長50分鐘

台鐵今天發布最新消息，受南港站號誌故障影響，台鐵自上午10時54分起南港松山間南下列車有延誤情形，受影響車站為南港、松山...

國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

大年初三，國5出現北返車流，上午10點9分啟動主線及各交流道匝道儀控，上午11點主線雪隧前回堵4.5公里，各交流道人口回...

過年大餐後喝茶解膩 注意！「這些人」不適合

茶有生津止渴、去膩減肥的功效，且含有「兒茶素」，具有抗氧化、提升代謝等效果。在過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，...

初三睡到飽！寒流報到加下雨、強風 清晨最低溫8.6度

寒流來了，你感受到了嗎？不少地區昨晚開始下雨，很多地區風勢很強，一夜之間溫度急急降。

小心春節吃壞肚子！年菜剩菜變美味且顧腸胃 營養師教四招

過年年菜許多家庭會有剩菜再加熱吃，一再復熱可能失去原來美味，也容易有食安問題，台中慈濟醫院營養師洪聖傑提醒，食物復熱溫度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。