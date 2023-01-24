小心春節吃壞肚子！年菜剩菜變美味且顧腸胃 營養師教四招

過年年菜許多家庭會有剩菜再加熱吃，一再復熱可能失去原來美味，也容易有食安問題，台中慈濟醫院營養師洪聖傑提醒，食物復熱溫度要至少70度以上才能確實殺菌，他建議復熱時，可再添加新食材，改造油膩料理或剩食，成為營養兼顧美味的新菜色。

陳姓男子回想去年春節因急性腸胃炎送進急診，他說奶奶最會煮長年菜，不苦不澀軟爛好吃，長年菜從除夕團圓飯開始，每餐都會出現在餐桌上，可能是復熱不完全，他半夜上吐下瀉慌亂掛急診求醫。

營養師洪聖傑表示，春節期間確實常見腸胃炎個案，他表示，食物處理除影響風味，更攸關衛生安全，從採買、保存、加熱都要多留心，避免食物變質、孳生細菌。

洪聖傑建議，要注重「保存與分裝」，食材買回來就要先分類處理、小量包裝；掌握熟食分裝的技巧也能避免反覆加熱，更能保存美食風味。

其次注意「冰箱溫度」才能保持食材新鮮，洪聖傑強調冰箱溫度是最容易被忽略的環節，他提醒，冷藏須保持攝氏7度，冷凍應為攝氏零下18度，熱食必須放涼後再放進冰箱，避免冰箱溫度變化影響其他食材，食物在室溫放涼，不要超過一小時。

第三，剩食「復熱要確實」，洪聖傑說，食物復熱溫度要超過攝氏70度，才能確實殺菌，他建議，復熱前先刮除湯汁上的油凍塊，可以減少油脂的吸收，可以再加入新鮮食材保持口感，改造剩食變成新菜色。 台中慈濟醫院營養師洪聖傑提醒，食物復熱溫度要至少70度以上才能確實殺菌。圖／台中慈濟醫院提供 台中慈濟醫院營養師洪聖傑營養師教四招，讓年菜剩菜變美味且顧腸胃。圖／台中慈濟醫院提供

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