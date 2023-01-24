出遊別踩地雷 高公局：初三上午國道9路段恐易塞

想帶孩子一次玩遍海陸空，在高雄一點也不難，就算小資族也能輕易達陣，全部景點都打卡。海陸空全包式大滿貫玩法，串聯高鐵／台鐵、公車、遊艇等等，三五好友、姊妹閨密一起相揪出遊，看超帥又有故事的戰鬥機，再到鐵道園區散步、吹風，也能乘著遊船聽海看浪，從水面欣賞大港風光。兔年春節就來規畫一場知性有趣、豐富多元又不會走馬看花的海陸空交通之旅吧。

2023-01-24 10:00