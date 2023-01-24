出遊別踩地雷 高公局：初三上午國道9路段恐易塞
今天是大年初三，高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹等9路段。
高公局指出，上午重點壅塞路段，預判將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人盡量於下午時段出發/北向用路人盡量於上午時段出發。
高公局說，截止上午7時，交通量為14.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 15-20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
替代道路部分，高公局指出，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
因寒流來襲，高公局提醒用路人，低溫易使車輛機件產生故障，除行前檢查車輛狀況外，也要留意車內溫差造成玻璃起霧，可以先開冷氣除霧，再切換暖氣，確保行車安全。同時請用路人出門務必養足精神，避免疲勞駕駛、勿酒後駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。
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