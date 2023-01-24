初三睡到飽！寒流報到加下雨、強風 清晨最低溫8.6度

寒流來了，你感受到了嗎？不少地區昨晚開始下雨，很多地區風勢很強，一夜之間溫度急急降。

氣象局長鄭明典在臉書說，氣溫和昨天很不一樣了，初三睡到飽應該是好事！冷空氣很強，白天還是會降溫，昨天和今天的對比會很有感。

氣象局指出，今日至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，包括基隆、桃園、新竹及新北五股等測站都測到只有8點多度，最低溫為基隆今天早晨7點41分測到8.6度。

氣象局也說，今日台中以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

此外，因東北風明顯偏強，台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風。有嘉義地區民眾說，半夜開始刮大風，持續到白天，簡直是颱風等級。

而受東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，民眾也要注意。

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