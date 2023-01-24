聽新聞
test
0:00 / 0:00
初三睡到飽！寒流報到加下雨、強風 清晨最低溫8.6度
寒流來了，你感受到了嗎？不少地區昨晚開始下雨，很多地區風勢很強，一夜之間溫度急急降。
氣象局長鄭明典在臉書說，氣溫和昨天很不一樣了，初三睡到飽應該是好事！冷空氣很強，白天還是會降溫，昨天和今天的對比會很有感。
氣象局指出，今日至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，包括基隆、桃園、新竹及新北五股等測站都測到只有8點多度，最低溫為基隆今天早晨7點41分測到8.6度。
氣象局也說，今日台中以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。
此外，因東北風明顯偏強，台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風。有嘉義地區民眾說，半夜開始刮大風，持續到白天，簡直是颱風等級。
而受東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，民眾也要注意。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言