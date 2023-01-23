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初二幸運兒揭曉！大樂透開出1億頭獎 「3注均分」獎落3縣市

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初二幸運兒揭曉！大樂透開出1億頭獎 「3注均分」獎落3縣市

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大樂透今晚開出頭獎金額1億元共3注，每注各得0.33億元。示意圖／報系資料照
大樂透今晚開出頭獎金額1億元共3注，每注各得0.33億元。示意圖／報系資料照

大樂透今晚開出頭獎金額1億元共3注，每注各得0.33億元，分別開在高雄鳳山、台南永康、台北士林，下期1月24日預估銷售2.5億元，頭獎保證1億元。

台彩表示，今晚大樂透頭獎分別在高雄市鳳山區旺民興彩券行、台南市永康區仟金喜彩券、台北市士林區德瑋商行3家投注站開出。

台彩表示，今日大樂透春節紅包開出情形為大紅包開出36組，總中獎注數為42注，其中30組為單注中獎，6組為2注均分，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為123組，剩餘237組，次期（1月24日）將繼續加開大紅包獎項。

台彩也說，今日威力彩頭獎未開出，已經連2摃，下期（1月26日預估銷售1.8億元，頭獎上看3.3億元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

大樂透 頭獎 紅包 春節

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