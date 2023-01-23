寒流來襲 公路總局推估「這些路段」可能會結冰

交通部公路總局表示，根據中央氣象局低溫特報，研判1月24日到26日清晨，中北部、東北部1000公尺以上局部高山道路有固態降水及結冰機率，26日後逐漸回溫，惟3000公尺以上高山氣溫仍在冰點附近，夜間至清晨部分道路仍有結冰機率，提醒用路人行經高山路段時，加強注意行車安全，要事先準備雪鏈或預先改道。

公路總局表示，需要注意的路段，包括台7甲線 30K(南山)~72K(梨山)，台8線 80K(梨山)~110K(大禹嶺) ，台14甲線18K(翠峰)~41.5K(大禹嶺)。

公路總局說，請用路人留意上述路線的管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息；為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

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