快訊

初二幸運兒揭曉！大樂透開出1億頭獎 「3注均分」獎落3縣市

氣象局低溫特報 公路總局推估「這些路段」可能會結冰

想偷偷退出LINE群組怎做？過來人秒曝「最實用1招」：不會有通知

寒流來襲 公路總局推估「這些路段」可能會結冰

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部公路總局表示，根據中央氣象局低溫特報，研判1月24日到26日清晨，中北部、東北部1000公尺以上局部高山道路有固態降水及結冰機率。圖／公路總局提供
交通部公路總局表示，根據中央氣象局低溫特報，研判1月24日到26日清晨，中北部、東北部1000公尺以上局部高山道路有固態降水及結冰機率。圖／公路總局提供

交通部公路總局表示，根據中央氣象局低溫特報，研判1月24日到26日清晨，中北部、東北部1000公尺以上局部高山道路有固態降水及結冰機率，26日後逐漸回溫，惟3000公尺以上高山氣溫仍在冰點附近，夜間至清晨部分道路仍有結冰機率，提醒用路人行經高山路段時，加強注意行車安全，要事先準備雪鏈或預先改道。

公路總局表示，需要注意的路段，包括台7甲線 30K(南山)~72K(梨山)，台8線 80K(梨山)~110K(大禹嶺) ，台14甲線18K(翠峰)~41.5K(大禹嶺)。

公路總局說，請用路人留意上述路線的管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息；為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

氣象局 春節

延伸閱讀

最強寒流來襲！日本恐現「10年一遇低溫」 官方急呼：不必要別外出

不畏零下20度低溫 南韓海軍陸戰隊頂寒流上雪山訓練

國五回堵5.5公里 公總預估明上午9點起蘇花路廊塞車

日本迎本季最強寒流 東京恐現零下3度低溫

相關新聞

大年初二回娘家 高公局預判下午10大易塞路段

高公局表示，大年初二截至上午12時，國道全線交通量為52百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期流量之範圍...

大年初三出遊人潮多 公路總局預估「這些路段」車潮湧現

明日1月24日(初三)為春節連假第5天，民眾紛紛出遊，交通部公路總局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路...

諾羅病毒發威 高雄一診所十幾位民眾上吐下瀉就診

春節人潮南北移動，高雄市未休息的藥局及診所陸續出現上吐下瀉民眾求助，岡山一家診所多達十幾名病患登門看診，疑為諾羅病毒發威...

寒流來襲 公路總局推估「這些路段」可能會結冰

交通部公路總局表示，根據中央氣象局低溫特報，研判1月24日到26日清晨，中北部、東北部1000公尺以上局部高山道路有固態...

國道中部路段「撞況」不斷 到中午累計25件追撞事故

今年大年初二是嫁出女兒「回娘家」的日子，中部國道上午湧現車潮，不僅是龜速，還「撞況」不斷，到中午為止，國1就出現12件追...

大年初三出遊恐塞爆 高公局推出交通攻略

明天(1/24)為春節連續假期初三，民眾出遊走春，交通部高公局預估國道交通量為140百萬車公里，為平日年平均(88百萬車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。