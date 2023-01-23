大年初三出遊恐塞爆 高公局推出交通攻略

明天(1/24)為春節連續假期初三，民眾出遊走春，交通部高公局預估國道交通量為140百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局表示，明日國道相關疏導措施，包括15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高工局說，今日(1/23)為春節連續假期初二，下午國道壅塞路段包括國1南向三義至臺中系統、下營系統至永康、湖口服務區至竹北、北向頭份至湖口、北斗至彰化；國3南向中興至南投、柳營至官田系統、田寮至燕巢系統、北向關西至大溪、大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林，國10西向旗山端至嶺口，其餘路段尚能維持行車正常。截至17時，國道交通量為91.4百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期範圍。

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