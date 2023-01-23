快訊

美國防部傳正規劃眾院議長麥卡錫訪台行程 可能春季成行

遭無人機撞上破相縫了30針 柯震東初二在醫院「病床照曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大年初三出遊恐塞爆 高公局推出交通攻略

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
春節大年初三交通攻略。圖／高公局提供
春節大年初三交通攻略。圖／高公局提供

明天(1/24)為春節連續假期初三，民眾出遊走春，交通部高公局預估國道交通量為140百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局表示，明日國道相關疏導措施，包括15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高工局說，今日(1/23)為春節連續假期初二，下午國道壅塞路段包括國1南向三義至臺中系統、下營系統至永康、湖口服務區至竹北、北向頭份至湖口、北斗至彰化；國3南向中興至南投、柳營至官田系統、田寮至燕巢系統、北向關西至大溪、大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林，國10西向旗山端至嶺口，其餘路段尚能維持行車正常。截至17時，國道交通量為91.4百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期範圍。

國道 宜蘭 坪林 塞車 春節

延伸閱讀

大年初二回娘家 7大易塞路段全攻略 一次看清

明國道南向交通量為平日1.6倍 重點地雷路段一次看

初一走春國道車多 國1南向楊梅至新竹等6處下午易塞

年初一不平靜！國道上午3起追撞事故 下午預估重點壅塞路段出爐

相關新聞

大年初二回娘家 高公局預判下午10大易塞路段

高公局表示，大年初二截至上午12時，國道全線交通量為52百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期流量之範圍...

大年初三出遊人潮多 公路總局預估「這些路段」車潮湧現

明日1月24日(初三)為春節連假第5天，民眾紛紛出遊，交通部公路總局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路...

諾羅病毒發威 高雄一診所十幾位民眾上吐下瀉就診

春節人潮南北移動，高雄市未休息的藥局及診所陸續出現上吐下瀉民眾求助，岡山一家診所多達十幾名病患登門看診，疑為諾羅病毒發威...

國道中部路段「撞況」不斷 到中午累計25件追撞事故

今年大年初二是嫁出女兒「回娘家」的日子，中部國道上午湧現車潮，不僅是龜速，還「撞況」不斷，到中午為止，國1就出現12件追...

大年初三出遊恐塞爆 高公局推出交通攻略

明天(1/24)為春節連續假期初三，民眾出遊走春，交通部高公局預估國道交通量為140百萬車公里，為平日年平均(88百萬車...

國五回堵5.5公里 公總預估明上午9點起蘇花路廊塞車

宜蘭頭城及宜四交流道今天下午2點開始湧現車潮，截至下午3點30分，國五主線道回堵5.5公里，各交流道也回堵1.5公里；礁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。