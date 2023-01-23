今晚急凍！北部、東北部「非常寒冷」 氣象局發低溫特報

中央氣象局表示今(23)日至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明(24)日台中以北及宜蘭有持續10度左右，或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象局表示，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象局說，今(23日)晚至明(24日)晚低溫區域，被列為「橙色燈號(非常寒冷)」區域，包括新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

另外，「黃色燈號(寒冷)」的區域，包括新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，提醒民眾特別留意。

寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報。圖／中央氣象局提供

商品推薦