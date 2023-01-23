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大年初三出遊人潮多 公路總局預估「這些路段」車潮湧現

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
初三為春節連假第5天，民眾紛紛出遊，交通部公路總局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
初三為春節連假第5天，民眾紛紛出遊，交通部公路總局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

明日1月24日(初三)為春節連假第5天，民眾紛紛出遊，交通部公路總局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。

公路總局表示，明日上午時段台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、台61線中彰大橋路段、台74線台中環線接國3等，下午時段台2線(關渡至淡水、萬里至大武崙)、台18線中埔交流道、台21線日月潭、台26線墾丁路段、台17線台南南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮等有車多、壅塞狀況。公路總局提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段再前往。

公路總局表示，台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山(台61線與台15線共線路段)以及竹南路段，已規劃實施時段性封閉部分橫向路口；在台9線南迴公路部分，將實施車道漸變措施；在台9線蘇花路廊部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩，請民眾配合相關管制措施。

公路總局表示，明日為春節連續假期第5日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有77%空位，東部國道客運尚有92%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

公路總局說，大年初二上午省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，如台65線新莊路段至五股路段(北向)、台61線龍井至中彰大橋路段(南向)、台74線大里至霧峰路段(東向)、台82線嘉義路段(西向)、台86線關廟路段(東向)、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段(東向)、台3線梅山路段(南向)、台9線南澳市區(南向)等。

公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今日年初二，截至中午12時，西部國道客運共計行駛1993班次，疏運2萬8049人；東部國道客運路線共計行駛496班次，疏運8378人。

大年初三，交通部公路總局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。圖／公路總局提供
大年初三，交通部公路總局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。圖／公路總局提供

國道客運 春節 車道 塞車

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