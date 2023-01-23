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吉星高照無人機 講述兔王捨生救度群生的慈悲故事

聯合新聞網／ 台北訊
星雲大師的身影，俯視大地的芸芸眾生，彷彿在告訴大家其「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟，問我一生何所求，平安幸福照五洲」的一生寫照。圖／人間福報
星雲大師的身影，俯視大地的芸芸眾生，彷彿在告訴大家其「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟，問我一生何所求，平安幸福照五洲」的一生寫照。圖／人間福報

「2023吉星高照─無人機高空燈光獻禮」，大年初一至初五(1月22日至26日)晚上8:30上燈法會後，於佛光山大雄寶殿升起。今年高達500架無人機、10分鐘演出，規模更勝以往。在星雲大師給予的「仁和安康．富樂吉祥」祝福中，講述兔王捨生救度群生，一個關於慈悲的故事。

隨著無人機冉冉升空，首先出現的是「福虎迎兔賀新春」，一隻老虎懷抱著兔子，說明著壬寅虎年已過，接著是癸卯兔年的到來，如同星雲大師去年的「處世無畏．和平共存」，儘管疫情或是種種不安仍在，但都能像威猛的老虎可以將小白兔懷抱其中，彼此可以和平共處。

接著「卯兔仁和祈安康」，一隻威嚴的兔王現身，凝視著遠方，象徵黎明的到來，代表著無限生機。然而「風和日麗遭雷擊」，原本晴朗的天氣，突然狂風大作，雷電交加，一聲轟然巨響，閃電擊中樹木，整片森林都是熊熊大火，動物們四處奔逃，眼看即將逃出森林大火，前方卻是深不可測的縱谷。

就在大家一籌莫展之際，此時「兔王菩薩救群生」，兔王毅然捨身化作橋梁，讓大家順利跨越，遠離大火的威脅。這場森林大火象徵人生中的困境，但相信只要具備仁慈之心，替人著想，當菩薩的化身，就能讓大家都遠離危難。就在此時，一尊觀音像現身，說明兔王為保護他人犧牲自己，就如同觀音菩薩的慈悲。

接著，在陽光、白雲下的大地上，小沙彌和兔子一起，和諧溫暖的畫面，如同星雲大師提倡的「五和」理念，叮嚀大家從自我做起，達到真正的和諧、和平，才能讓這世界更美好。此時空中出現星雲大師的身影，俯視大地的芸芸眾生，彷彿在告訴大家大師「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟，問我一生何所求，平安幸福照五洲」的一生寫照。

大師說：「念觀音，拜觀音，更要自己做個觀世音。」希望大家都能學習觀音的慈悲，照破世間的黑暗。無人機表演來到尾聲，最後在空中以「仁和安康‧富樂吉祥」祝福大家一整年幸福滿滿。

「每次看到星雲大師就很感動！」「今年有500架無人機，感覺圖案比以前更大了，距離也變近了！」現場大眾鼓掌讚歎。

「2023吉星高照─無人機高空燈光獻禮」大年初一至初五的晚上可在佛光山大雄寶殿現場觀賞，大年初一至初三(1月22日至1月24日)每日20:30同步網路直播。因應防疫敬請大眾於現場觀賞時全程佩戴口罩，保持社交距離。詳情請至「佛光山2023年春節平安燈法會」官網，https://www.fgs.org.tw/events/2023ny/

最後在空中以「仁和安康‧富樂吉祥」祝福大家一整年幸福滿滿。圖／人間福報
最後在空中以「仁和安康‧富樂吉祥」祝福大家一整年幸福滿滿。圖／人間福報

觀音像明兔王為保護他人犧牲自己，就如同觀音菩薩的慈悲。圖／人間福報
觀音像明兔王為保護他人犧牲自己，就如同觀音菩薩的慈悲。圖／人間福報

兔王毅然捨身化作橋梁，讓大家順利跨越，遠離大火的威脅。圖／人間福報
兔王毅然捨身化作橋梁，讓大家順利跨越，遠離大火的威脅。圖／人間福報

「卯兔仁和祈安康」，一隻威嚴的兔王現身，凝視著遠方，象徵黎明的到來，代表著無限生機。圖／人間福報
「卯兔仁和祈安康」，一隻威嚴的兔王現身，凝視著遠方，象徵黎明的到來，代表著無限生機。圖／人間福報

首先出現的是「福虎迎兔賀新春」，一隻老虎懷抱著兔子，說明著壬寅虎年已過，接著是癸卯兔年的到來。圖／人間福報
首先出現的是「福虎迎兔賀新春」，一隻老虎懷抱著兔子，說明著壬寅虎年已過，接著是癸卯兔年的到來。圖／人間福報

佛光山 法會 星雲大師 兔年 春節

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