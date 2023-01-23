大年初二回娘家 高公局預判下午10大易塞路段

高公局表示，大年初二截至上午12時，國道全線交通量為52百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向汐止至圓山、三重至五股、高架楊梅端至新竹系統、台中至彰化；國1北向圓山至汐止、大雅至台中系統、仁德系統至台南系統、楠梓至高科；國1高架北向下塔悠至汐止端、泰山轉接道至三重；國3南向三鶯至高原、龍井至和美、烏日至南投服務區；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇、坪林至頭城；國8東向台南端至台臺南系統；國10東向左營端-燕巢系統，其餘路段尚能維持行車正常。

高公局表示，上午8時3分於國3南向190.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於上午8時52分排除，造成後方車流回堵4公里；10時18分於國3北向197.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內側及中間車道，於上午11時13分排除，造成後方車流回堵7公里，10時31分於國10東向5.4公里處發生1輛小客車及1輛大客車追撞事故，占用外側車道，於上午10時36分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局推估，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局說，提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。 0123南區南向。圖／高公局提供 0123北區南向。圖／高公局提供 0123中區南向。圖／高公局提供 0123南區北向。圖／高公局提供 0123中區北向。圖／高公局提供

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