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初二回娘家？教育部推回娘家時間不設限 醫曝三大好處

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
精神科醫師楊聰財說，回娘家時間不設限，不僅讓結婚的女性更自由外，對身心來說更有三大優點。示意圖。（取材自ingimage）
精神科醫師楊聰財說，回娘家時間不設限，不僅讓結婚的女性更自由外，對身心來說更有三大優點。示意圖。（取材自ingimage）

教育部日前於臉書發文表示，初二回娘家為傳統習俗，傳統觀念為媳婦初一回娘家，會吃窮娘家、發生厄運，對婆家不敬，但媳婦何時回娘家，應不受時間限制，讓結婚的女性有選擇的自由。精神科醫師楊聰財說，「相當認同教育部推行此觀念」，不僅讓結婚的女性更自由外，對身心來說更有三大優點。

楊聰財說，隨著時代進步，初二回娘家觀念不用被綁死，且現在交通便利，出嫁的女兒隨時都可回娘家，並同時具備三項優點，讓大家方便自在。第一、初二位在年節的前段，如果不一定要初二回娘家，對於年節出遊時間安排更為方便，紓緩初二一定要回娘家的心理壓力；第二、不是所有女兒同時在初二回娘家，娘家在準備飯菜時可以較為簡單，不需要大魚大肉，甚至可和年夜飯一起準備，省事許多。

第三、最重要的是，初二回娘家時，家中所有出嫁的女兒都會齊聚一堂，此時多會互相比較婚後生活過的如何，如老公的薪水、升遷，小孩的課業成績等都會拿來比較，「但人比人氣死人」，或是互相大吐婚後苦水，此時反而壓力倍增，而出現憤怒、不開心、焦慮、憂鬱等負面情緒，如果所有人非固定於初二一起回娘家，可降低心情不愉快的情形。

今年年節假期長，當出現心情憂鬱、焦慮等負面情緒，楊聰財提醒，可以安排出遊，轉移注意力，遠離心情不適的環境，並觀察自己可否能吃、能睡、能動、能笑，如果負面情緒已影響到此生活的四根柱子，仍建議到醫院就醫，盡速緩解不適的心情，保持身心健康。

教育部 結婚

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