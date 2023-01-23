大年初二回娘家 7大易塞路段全攻略 一次看清

過年是探索新知的好機會！年假也是一年中難得空閒的時段，可以趁機多充實自我，經濟學人、科博館都有推出Podcast，想要聽各種日常議題可以收聽「寂寞拖延」；若要在假日讀書，無論是療癒心靈的「蛤蟆先生去看心理醫生」還是對世界所得不均有深刻思考的「資本與意識形態」都是填滿過年假日的好選擇。

2023-01-23 09:10