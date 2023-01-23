過個知識性春節 Podcast、書本有珠璣

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

過年是探索新知的好機會！年假也是一年中難得空閒的時段，可以趁機多充實自我，經濟學人、科博館都有推出Podcast，想要聽各種日常議題可以收聽「寂寞拖延」；若要在假日讀書，無論是療癒心靈的「蛤蟆先生去看心理醫生」還是對世界所得不均有深刻思考的「資本與意識形態」都是填滿過年假日的好選擇。

老牌節目穩定發揮

去年度5大Podcast中，以平易近人、親切口吻有條不紊說明股市投資心法的「股癌」依舊蟬聯榜首，他之前還出書「灰階思考」說明他過去的經驗與心路歷程。股癌在Podcast中會先針對股市現況進行簡單分析，之後一半時間會回答觀眾事前寄送的問題，他也很願意不厭其煩講過很多以前提過的知識，替聽眾解惑。

而百零果、呱吉等多元創作的藝人仍舊是Podcast排行榜的常客。呱吉在去年正式卸任台北市議員，頻道知名節目「孤獨的美食廢人」終於又更新，讓各界都期待他回歸YT界的創作，且與小助理采翎錄製的Podcast節目「新資料夾」還有特殊單元「我是混蛋嗎」，由觀眾投稿許多令人好氣又好笑的事情，讓聽眾更了解人生百態。

聊日常閱聽人生

現在也有許多Podcast是走日常生活取向，包括老牌節目「台灣通勤第一品牌」，除了長期通告班底「何欸」以外，台通也會邀請獨立樂團Tizzy Bac、歌手安溥、熊仔，還有「法律白話文運動（他們也有Podcast節目：法客電台）」主持人劉珞亦，聊天的內容天南地北，從何欸家人的爆笑趣事，到最近的流水席之亂都有。







圖說：台灣通勤第一品牌成員家倫、誠誠與何欸，還有安溥（左二）。（台灣通勤第一品牌臉書）

分享貓咪日常的Youtuber《好味小姐》除了Youtube節目以外也有在做Podcast，主持人常常會邀請好朋友來打屁聊天，而每一集Podcast標題都充滿無俚頭的創意：「落榜大師教你考大學」、「我是國小潔牙隊長也要告訴你嗎？」，日常卻又爆笑的內容很容易引起共鳴！







圖說：好味小姐主持人脆脆、貓咪「蕾夢」與知名Youtuber泱泱。（好味小姐臉書）

各樣新知都不缺席

如果想要透過Podcast了解世界趨勢，無論是《經濟學人》、《聯合報》或《天下雜誌》與《報導者》都有設立Podcast節目，而且也會針對財經、政治與國際等不同主題分流，讓聽眾能更方便選擇。像最近各界都相當關注中國國家主席習近平對中國的影響，經濟學人就有專門的《The Prince》節目進行剖析。

如果是比較日常、輕鬆的增加新知，那由Allen與Brian主持的《寂寞拖延》，從金鐘獎、壽司發展、中年失戀、乳糖不耐症都能聊幾句，他們節目的宗旨是希望透過節目中的談話，對聽眾產生陪伴感，進而拖延聽眾的寂寞。如果需要對比較辛辣的社會議題直球對決，推薦頻道《茶餘飯後｜人生有聲書》。

世界棒球經典賽則將於3月開打，過年正是惡補棒球知識的好時機！如果想聽台灣棒球發展史與民間傳說，可以聽知名球評曾文誠與梁功斌主持的《台北市立棒球場》；對美國、日本職棒有興趣的話，《生啤C五度》與《他卡聊棒球》從專業數據、球員近況分析未來賽季發展，還有Podcast《Hito大聯盟》，都會透過詳細的分析，讓球迷更快掌握世界棒球動向。







圖說：球評曾文誠（左起）、梁功斌主持的《台北市立棒球場》，找來前職棒強打林仲秋職棒講古。（曾文誠臉書）







圖說：精闢解說棒球的頻道《生啤C五度》，圖為主持人布朗森與米古爾。（生啤C五度臉書）

心靈信仰反思新年

過年也是看書吸收新知的好機會。近年來人們對於心靈探討與治療相關書籍的需求愈來愈高，如《蛤蟆先生去看心理醫生》，探索人類許多負面特質是如何產生的，並反思童年對個體性格塑造的影響；其故事原型《柳林風聲》更是號稱「英國散文體作品的典範」。

另外，如果對於聖經的故事感興趣，則可以參考APP《戲劇聖經》，由李天柱、藍鈞天、李明依、小馬等知名藝人，還有知名主播岑永康、張珮珊等人演出聖經裡不同的角色並配音，讓聽眾隨時隨地都能打開軟體，穿越時空融入情境，更回歸對新舊約聖經話語的吸收。

先前以《21世紀資本論》聲名大噪的經濟學家皮凱提在2022年底再度有大作《資本與意識形態》問世，而在這兩本鉅作之間他也有與其他學者合作出版《世界不平等報告2018》，讓讀者可以更了解世界經濟不平等的趨勢，還有對所得分配價值的反思。

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