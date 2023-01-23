極寒冷！入冬最低溫來了 明起平地最低氣溫恐降至3度

今天初二，下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降，明天起入冬最低溫要來了，大衣、保暖衣物要趕快備好。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天上午雲量漸增，北東轉有雨，中南部晴時多雲；下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；各地區平地氣溫：北部12至20度，中部14至25度，南部15至29度，東部14至27度。

吳德榮說，年初三(24日)至初五(26日)清晨，「強寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」；台北氣象站將降至7度左右，挑戰其入冬以來的最低溫紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右；迎風面1000公尺以上高山降至零下，水氣雖快速減少，仍有結霧淞、局部少量飄雪機率；初三大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；初四西晴、東偶局部短暫雨。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，年初五白天冷空氣減弱、天氣回暖，各地晴朗舒適、早晚冷。

他說，年初六(27日)至下周(29)日清晨，又有一波「寒流」南下，比前波稍弱但偏乾，在「強輻射冷卻」加持下，仍有挑戰入冬低溫的條件；各地晴冷、東半部偶有零星少量降雨的機率。下周日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗舒適、早晚冷。

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