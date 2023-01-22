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大樂透頭獎1.1億元 台南永康億贏彩券行開出

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
今天大樂透頭獎1.1億元在台南市永康區開出，由1人獨得，開出大獎的是億贏彩券行。記者黃宣翰／攝影
今天大樂透頭獎1.1億元在台南市永康區開出，由1人獨得，開出大獎的是億贏彩券行。記者黃宣翰／攝影

今天大樂透頭獎1.1億元在台南市永康區開出，由1人獨得，開出大獎的是億贏彩券行，老闆娘陳淑英說，今晚9點多台彩公司通知開出頭獎，她就開始忙了，客人絡繹不絕，但她不知道是誰中了頭獎。

「老闆娘，恭喜，開出頭獎！」今天大樂透頭獎1.1億元在台南市永康區開出，由1人獨得，開出大獎的是億贏彩券行，一直到今晚11點多，還有人到彩券行下注買彩券，希望春節手氣旺，也能得大獎。

此外，台彩表示，本次大樂透1.1億元得主不只是一注獨得，該張中獎彩券除了獨得當期1.12億元的頭獎外，還對中12注叁獎（每注獎金29,403元）和15注伍獎（每注獎金2,000元），真的非常幸運，且從106年起至112年，每年春節 大年初一大樂透都有開出頭獎，創下連續七年春節大年初一即開出頭獎的紀錄。

今天大樂透頭獎1.1億元在台南市永康區開出，由1人獨得，開出大獎的是億贏彩券行。記者黃宣翰／攝影
今天大樂透頭獎1.1億元在台南市永康區開出，由1人獨得，開出大獎的是億贏彩券行。記者黃宣翰／攝影

頭獎 大樂透 彩券行

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