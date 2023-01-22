大樂透1.1億頭獎台南開出 連7年初一皆開出頭獎

今晚(22日)是大年初一，也是兔年的第一次開獎，累積至1.12億元的大樂透頭獎今晚順利開出。台彩表示，從2017年起至2023年，每年春節的大年初一大樂透都有開出頭獎，創下連續7年春節大年初一即開出頭獎的紀錄。今晚開出的頭獎由一注獨得，中獎彩券由台南市永康區的「億贏彩券行」售出，系統資料顯示，該張中獎彩券除了獨得當期1.12億元的頭獎外，還對中12注三獎(每注獎金2萬9403元)和15注伍獎(每注獎金2000元)，非常幸運。

台彩表示，大樂透春節大紅包加碼今晚進行第三次開獎，開出的9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為「10、16、23、26、28、29、35、41、45」，本期共開出30組，除了其中1組是3注均分，3組由2注均分外，其他的26組皆為一注獨得100萬元獎金。

開出今晚春節大紅包獎項的投注站共計35家，其中，位於南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」從2014年以來，今晚已是第9度開出春節大紅包獎項，雖然累計開出注數不是全國最高，但每一次開出的大紅包中獎彩券都是獨得100萬元獎金。另外，台中市潭子區的「鑫好運彩券行」曾在2021年間開出過1億元的大樂透頭獎，2022年春節期間也開過1注大紅包獎項，今晚則是第2度開出大紅包獎項，連續3年都有開出大獎的紀錄。

台彩表示，統計至大年初一(22日)，大樂透360組100萬元春節大紅包獎項已送出87組，累計中獎人數達100人，其中獨得百萬獎金的有75人，另有22人贏得50萬元獎金、3人各分得33萬元獎金。

360組百萬春節大紅包目前還有273組待送出，大年初二(23日)開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎項。除此之外，威力彩19日實施春節頭獎加碼後，頭獎尚未開出，大年初二開獎當期，頭獎金額上看2.6億元。

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