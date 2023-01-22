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初一歡喜迎財神！大樂透開出1.1億頭獎 一人獨得獎落這縣市

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
初一大樂透頭獎金額1.1億元在台南永康開出，圖為示意圖。記者戴瑞瑤／攝影
初一大樂透頭獎金額1.1億元在台南永康開出，圖為示意圖。記者戴瑞瑤／攝影

大樂透今晚是兔年第一天開獎，頭獎1.1億元。台彩今晚表示，本期大樂透頭獎金額1.1億元，在台南市永康區復國一路321號「億贏彩券行」開出，一人獨得。

此外，1月22日大樂透春節紅包開出30組，總中獎注數為35注，其中26組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3 注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為87組，剩餘273組，次期(1月23日)將繼續加開大紅包獎項。派彩結果以台彩官網公告為準。

大樂透 紅包 頭獎 台彩 彩券行 兔年 春節

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