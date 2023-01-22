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明國道南向交通量為平日1.6倍 重點地雷路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國3北向70.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道。圖／高公局提供
國3北向70.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道。圖／高公局提供

今天為大年初一，高速公路局表示，今天下午國道共發生4起追撞事故，均影響整體車流甚鉅，預估今天交通量為120百萬車公里；明天國道交通量預估為平日年平均的1.6倍，其中，南向交通量預估為平日年平均的1.6倍。

高公局表示，明天預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。預判明天重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至竹北、新竹系統至頭份，北向內湖至汐止端；國3南向三鶯至高原、新竹系統至香山、北向新店至南港系統；國5南向南港系統至坪林，北向頭城至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至傍晚5點，國道交通量為82.2百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里。

高公局指出，今天下午12點51分於國1南向93公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵10公里；下午1點18分於國3北向70.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道，造成後方車流回堵10公里；下午1點36分於國6東向5.3公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵4公里；下午4點19分於國1南向302.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，造成後方車流回堵5公里，均影響整體車流甚鉅。

高公局也說，明天國道相關疏導措施包括0至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，5至12點封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5點暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

國道 高速公路

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